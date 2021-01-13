Экс-разведчик КГБ Швец: До 20 января сторонники Трампа могут предпринять акции, подобные захвату Капитолия, а может и более опасные

13.01.2021, 20:56, Новости дня

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Проживающий в Соединенных Штатах экс-разведчик КГБ СССР, сокурсник президента России Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец не исключает, что акции протеста, подобные той, которая 6 января переросла в штурм здания Конгресса США, могут повториться в столицах штатов.

Об этом он заявил в интервью изданию “ГОРДОН”.

“ФБР и правоохранительные органы делают время от времени заявления. Они не исключают вероятности того, что до 20 января сторонники Трампа могут предпринять еще подобные, а может, и более опасные акции. Один из сценариев, который буквально вчера был озвучен правоохранительными органами: окружить Капитолий, Верховный суд США, другие учреждения и дать республиканцам возможность захватить власть путем госпереворота. Я думаю, это не получится”, – сказал он.

Швец считает, что безопасность в Вашингтоне смогут обеспечить.

“Однако сохраняется угроза, что подобные вылазки могут произойти в столицах 50 штатов США. Тогда правоохранительная система будет перегружена. У нее просто не хватит сил, чтобы обеспечивать безопасность. Ключевое в ситуации: никогда прежде в истории США главной угрозой национальной безопасности не был внутренний терроризм, подстрекателем которого является пока еще действующий президент США. Это беспрецедентно”, – добавил он.

Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ Швец: Трамп загнал себя в тот же угол, что и Путин. Читайте полный текст интервью

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. Трамп обещал пойти за ними, но сам уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение. Нескольких протестующих уже арестовали.

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

7 января спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала вице-президента Майка Пенса отстранить Трампа от должности на основании 25-й поправки к конституции США (эта поправка регламентирует процедуру отстранения президента в случае его недееспособности) и предупредила, что, если этого не произойдет, Конгресс может инициировать импичмент. Пенс 12 января отказался отстранять Трампа с помощью 25-й поправки.

8 января Демократическая партия США распространила проект резолюции об импичменте Трампа. Авторы документа обвиняют Трампа в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Документ поддержали более 200 конгрессменов, его официально обнародовали 11 января. Сегодня примерно в 22.00 по Киеву в Палате представителей планируется финальное голосование по резолюции.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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