Мнение: Навальный возвращается!

13.01.2021, 20:55, Разное

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Билет, говорит, взял на 17 января. Все-таки он молодец, ничего не скажешь. Его почти впрямую грозят отравить еще раз, в плюс к этому выкатили еще одно – ФСИН, вишь ли, подала иск, чтобы ему “за нарушение режима” заменили условный срок на реальный – то есть грозят арестовать прямо в аэропорту и отправить на нары. А он – все равно едет, прямо к тигру в пасть! (или – к шакалам? К шакалам, наверно, точнее).

Я верил и всегда говорил, что он вернется при первой возможности – и вот, Навальный не подвел. Смело! А смелость города берет. Уважаю. Так и надо. В конце концов, если так трястись над своей драгоценной жизнью – надо и маску носить и в карантине сидеть… вон, весь мир подцепили на этот нехитрый крючок. Но это как-то недостойно. Он приезжает – и тем самым предлагает режиму выложить свои козыри.

Мы увидим, чьи в итоге старше.

И да – Навального, помимо отравителей, надзирателей и прочей клаки поджидает в России еще и Пригожин с гаденькой улыбкой, уверяя, что Навальный ему теперь “должен”. Напомню, в чем там дело: Навальный “наехал” на зловещего “кремлевского повара” – выпустил расследование, что пригожинская фирма, практически монополизировавшая поставки “школьных обедов” в школы Москвы, кормит школьников всяким дерьмом. Пригожин, не будь дурак, подал на Навального иск “за клевету”, и типа уверил суд, что Навальный нанес ему “ущерб” в 80 млн. рублей. Ну, суд иск по-быстрому удовлетворил, обязав Навального “компенсировать ущерб”. Так наш оппозионер нежданно-негаданно оказался “должен” Пригожину. Он быстренько наложил лапу на квартиру Навального и на его счета в банках. То, насколько ПРОСТО это было все сделано – воистину впечатляет. Нам показали МЕХАНИЗМ, которым фактически любого человека можно превратить в бомжа, отняв у него всё, всё буквально. И не рыпнешься.

То, что сделал Пригожин – это опаснейший прецедент, который угрожает ВСЕМ, буквально любому гражданину России. Вот вы сидите в своем доме с женой, никого не трогаете, думаете, что у вас есть свое жилье и свои деньги, вам сам черт не брат. А тут появляется некто Пригожин, ОТ БАЛДЫ подает иск, что вы ему “нанесли ущерб”, прикормленный суд иск удовлетворяет – и вас внезапно выкидывают из вашего дома, ваш счет в банке арестовывают, и вы – бомж. И всё ЗАКОННО!

Это страшно. Вы сейчас испуганно станете нести какую-нибудь ахинею типа “со мной такого быть не может” – но не надо, лучше просто помолчите.