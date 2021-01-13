Названы четыре симптома высокого уровня холестерина

13.01.2021, 20:54, Разное

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Организму необходим холестерин для создания здоровых клеток, однако высокий уровень этого органического вещества может привести к увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Медики назвали четыре симптома, сигнализирующих об опасном для здоровья высоком показателе холестерина.

Холестерин является природным липофильным спиртом, входящим в группу стеринов животного происхождения. Он обеспечивает регуляцию степени проницаемости мембран клеток, что важно для обеспечения их питательными веществами и выведения продуктов распада; принимает участие в синтезе желчных кислот; холестерин нужен для нормальной выработки половых гормонов и витамина D.

Как сообщается на страницах издания Express, жизненно важно следить за уровнем холестерина для предотвращения возникновения сердечных заболеваний и закупорки кровеносных сосудов. Высокий уровень холестерина не сопровождается серьезными физическими изменениями, однако есть определенные предупреждающие симптомы, указывающие на опасно высокий показатель.

Появление боли в руках и ногах

Накопление холестерина может стать причиной закупорки кровеносных сосудов ног и рук, отметили специалисты больницы Medicover. Вещество способно накапливаться постоянно и вызывать боль в верхних и нижних конечностях.

Частое покалывание

Этот физический симптом высокого холестерина связан с прерыванием кровотока в определенных частях тела. Ощущение покалывания в области рук и ног возникает из-за того, что кровь становится густой, а избыточное количество холестерина нарушает кровоток в нервах.

Боль в области груди с левой стороны

При повышенном холестерине в коронарных сосудах формируются атеросклеротические бляшки. Это ведет к приступам стенокардии, проявляющихся в виде болевых ощущений в левой части грудной клетки. Если вовремя не обратить внимание на данный симптом – есть риск возникновения ишемии и в дальнейшем инфаркта миокарда.

Частая боль в голове в затылочной части

В результате закупоривания кровеносных сосудов холестериновыми бляшками и нарушения кровообращения в оболочке головного мозга могут возникать частые болезненные ощущения в затылочной части. Это очень опасный симптом, так как если не удастся остановить накопление бляшек, у пациента увеличивается риск инсульта. По словам медицинских специалистов, выраженная неврологическая симптоматика также может проявляться в виде расстройства равновесия, нарушения сознания.

Холестерин переносится через кровь, присоединяется к белкам, и это сочетание белков и холестерина называется липопротеином. Существуют разные типы холестерина, в зависимости от того, что содержат липопротеины. Липопротеины низкой плотности (ЛПНП). ЛПНП, известный как «плохой» холестерин, переносит частицы холестерина по всему телу. Он накапливается в стенках артерий, делая их жесткими и узкими.

Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) или «хороший» холестерин собирают избыток холестерина и доставляют его обратно в печень. Липидный профиль также обычно измеряет триглицериды, тип жира в крови. Высокий уровень триглицеридов может увеличить риск сердечных заболеваний.

Эксперты клиники Мэйо перечислили факторы риска высокого холестерина. В списке оказались: сахарный диабет, курение, недостаточная физическая активность, ожирение, плохое питание, возраст, чрезмерное потребление насыщенных жиров и трансжиров. Нарушение обмена веществ и неправильный образ жизни может стать причиной липидного спектра крови и спровоцировать повышение содержания вредного холестерина. Медики советуют обратиться к лечащему врачу при наличии одного или нескольких вышеперечисленных физических симптомов.