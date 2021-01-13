 

Лекарство от болезни Альцгеймера донанемаб показало эффективность в испытаниях второй фазы

13.01.2021, 20:54, Разное
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Согласно данным фармацевтической компании Eli Lilly, экспериментальный лекарственный препарат донанемаб, который создают для лечения болезни Альцгеймера, показал свою эффективность во время испытания второй фазы. Эксперты рассказали, что получилось сдержать развитие деменции у людей, у которых диагностировали легкую и среднюю стадию заболевания.
Принцип действия донанемаба основан на предотвращении формирования бляшек. Исследователи считают, что если эти образования постоянно атаковать в головном мозге, то можно прийти к стабилизации состояния пациента или к полному выздоровлению. До этого препарата ни одно разработанное лекарство не показало свою эффективность. Во второй фазе тестирования принимали участие более 270 человек, у которых была выявлена болезнь Альцгеймера средней и легкой тяжести. По словам главного научного сотрудника Дэниэла Сковронски, они выбирали тех пациентов, у которых амилоидных бляшек было заметное количество, но не слишком много. На протяжении четырех недель им делали уколы с донанемабом или с плацебо. Ученые оценивали память испытуемых и их когнитивные способности после этого.

В результате проведения исследования оказалось, что новый препарат замедлил у пациентов развитие деменции на 32%. Помимо этого, было зафиксировано исчезновение пептидных бляшек у больных, а их формирование приостановилось полностью в течение последующих 6-12 месяцев. Среди побочных эффектов врачи отметили повышенное количество жидкости в головном мозге, но это на состоянии здоровья добровольцев не сказывалось.



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