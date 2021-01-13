 

“Большие проблемы!”: Яна Рудковская высказалась о перспективе увеличения бюста

13.01.2021, 20:54, Разное
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Популярная ведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская недавно провела в разделе Stories своего микроблога в Instagram интерактивное общение с подписчиками, в ходе которого ответила на большое количество интересующих поклонников вопросов. В частности, знаменитость высказала отношение к перспективе увеличения своей груди.
Общение проходило под девизом-слоганом “Задайте мне вопрос”. Одним из основных направлений, интересующих посетителей страницы Яны Рудковской, являлась тематика её внешности. В частности, один из подписчиков спросил у хозяйки аккаунта, делала ли она пластику, на что красавица призналась, что пока не созрела для такой процедуры. Однако перспектива замены её натурального бюста на силиконовой однозначно вызвала у ведущей неприятие. “Против!!! Мечтаю о маленькой груди! Большая грудь – это большие проблемы!” – эмоционально отреагировала она.

Не так давно Яна Рудковская родила малыша, и фолловеры поинтересовались у неё подробностями пребывания в декретном отпуске. Но в ответ телезвезда заявила, что никогда не использовала такую возможность для себя, ибо все свое время предпочитает тратить на работу. Более того, она упомянула, что ей абсолютно неведомо понятие “лень”. К слову, наиболее неприятными для неё качествами в людях красотка назвала зависть и непорядочность.



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