Мнение: Рекорд атомной энергетики, качество иностранных брендов и итоги 2020 года

13.01.2021, 20:42, Разное

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1. Много ли осталось ещё рекордов советской эпохи, которые не побила современная Россия? Я говорю не о рекордах, касающихся эффективности труда, качества жизни и так далее – тут мы уже давно впереди. Речь о достижениях вроде объёмов строительства жилья, добычи ресурсов или производства тех или иных продуктов.

Вот свежее достижение: Россия побила не только рекорд РСФСР, но и рекорд всего СССР целиком.

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/rossiia-pobila-ocherednoi-rekord-sssr-5ff493d7af142f0b17682397

Как сообщили в “Росэнергоатоме”, в 2020 году атомные станции России выработали свыше 215,746 млрд кВтч электроэнергии. Это больше чем вырабатывали АЭС всего СССР, включая Украину, Армению и Прибалтику.

«Мы завершили 2020 год абсолютным рекордом за всю историю существования российской атомной энергетики, достигнутым лишь во времена Советского Союза в 1988 году, когда все атомные станции выработали 215,669 млрд кВтч (с учетом АЭС Украины, Литвы и Армении)», – отметил Генеральный директор Концерна «Росэнергоатом» Андрей Петров.»

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…увеличение выработки достигнуто не только вводом новых мощностей, но и модернизацией старых, позволившей меньше времени тратить на ремонтные компании и обслуживание.

»В настоящее время доля атомной генерации составляет около 19% от всего объема выработки электроэнергии в стране. Таким образом, каждая пятая лампочка в Российской Федерации горит от энергии, выработанной атомными станциями.»

2. Российские власти усиливают борьбу с жадными западными брендами, которые пытаются продавать нам продукцию низкого качества:

https://lenta.ru/news/2021/01/11/brands/

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) захотела предложить брендам помечать товары, которые продаются в России и качество которых отличается от продаваемых в Европе. Об этом сообщает газета «Известия».

Содержание отметки производители смогут выбрать сами, предварительно согласовав текст с ФАС, отметили в ведомстве. Например, это может быть фраза «Продукция адаптирована к требованиям качества и безопасности ЕАЭС», пояснили в пресс-службе. Такая маркировка позволит покупателям не возлагать на товар необоснованных ожиданий.

В ФАС полагают, что реализация товаров разного качества в России и за рубежом является примером недобросовестной конкуренции.

3. Сегодня Старый Новый год. Самое время подвести итоги года прошедшего. На «Справочнике патриота» вышла статья со списком важнейших достижений России в 2020 году:

https://ruxpert.ru/2020_год

Эпидемия коронавируса оставила свой неприятный след: во время карантина хороших новостей было меньше, многие проекты притормозились.

Тем не менее, несмотря на все временные и постоянные сложности, работа над строительством новой прекрасной России продолжается, страна развивается, и нам есть чем гордиться.