Новая жизнь. Новая невеста. Новая семья – Личное мнение

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13.01.2021, 20:40, Разное
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Дмитрий Шепелев намерен продать долю своего сына Платона (треть) в квартире Жанны Фриске. Стоимость трети равна примерно 15 миллионам рублей.

Когда Жанна умерла, квартирой в равных долях завладели её родители и сын.

Шепелев — отец и опекун ребёнка — принял решение, на которое он имеет полное законное право. В него тут же полетели тухлые помидоры осуждения: «Ничего святого!»

А давайте порассуждаем логически?

Зачем Шепелеву геморрой в виде доли сына в недвижимости с людьми, которые этого самого Шепелева ненавидят?

Я бы от таких родственничков отгородилась пуленепробиваемой стеной и свела все контакты с ними на полное и безапелляционное нет.

Понимаю: Шепелев для родителей Жанны — враг, а её квартира — музей, в котором они даже флаконы с духами в память о дочери сдвинуть не смеют. Жанна для них — это ежедневная боль, которая никогда не пройдёт. На то они — и родители.

А у Шепелева — новая жизнь, новая невеста, новая семья. Жанна в его жизни — лишь воспоминание, которое с каждым годом становится всё менее и менее отчётливым.

Дмитрий — не подлец. Он — обычный человек, который, пережив трагедию, продолжил жить дальше. Он сделал то, что должен был: для себя, для своих родителей, для сына.

Возможно, Дмитрий бы и не продавал долю в квартире, если бы родители Жанны не поливали его помоями на каждом углу. Но они поливают, а ему оно надо?

Повторю: новая жизнь, новая невеста, новая семья.

Осуждаете Шепелева? Ну, хоть чуточку?

А почему?

Источник: Лена Миро



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