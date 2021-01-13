Личное: “Дружба кошки с мышкой”

13.01.2021, 20:32, Разное

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Эта автор свое письмо разным психологам отправила, наверное.

Жалуется психологам на них самих, на психологов, которые не удержали ее мужа от ухода к другой женщине.

Мужа она считает “безмозглым” “от гормонов”, прощает за все и хочет вернуть. А вот всем тем, кто должен был его удержать в семье, предъявляет строгое обвинение. И реабилитироваться они могут, заставив мужа вернуться в лоно. А сначала отчитавшись перед ней и признав свою вину.

Ваша задача при разборе письма увидеть и показать другим, как внешний локус увеличивает страдания и не позволяет им стать меньше.

thaleii

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Обращаюсь к вам не по теме Вашего блога, а скорее как к Психологу, за ответами на мучающие меня вопросы.

В этой истории я – пострадавшая сторона, поэтому могу быть не объективна. Поэтому и хочу что-то прояснить, понять и принять для себя.

А суть вот в чем:

И Вы, и многие другие психологи в ситуации, когда муж влюбился и хочет уйти из семьи, идя чаще всего на поводу у гормонов, советуете ему, наплевав на совесть, следовать за собственными чувствами и желаниями. Мол, каждый человек – кузнец собственного счастья а жена – взрослый человек. Она должна простить, понять, принять, найти себе кого-то и жить впоследствии долго и счастливо, якобы муж за счастье жены не отвечает.

Что в этой ситуации лучший вариант – расставшись остаться чуть-ли не с братско-сестринскими отношениями, и впоследствии, поддерживать жену и дружно растить общих детей.

(Не Ваш совет но совет другого психолога).

Для меня это – отношения из американских фильмов. Из культуры, где люди с детства сидят на седативных препаратах и подают в суд на соседа, который слишком громко шумит газонокосилкой.

Как наше общество может перенимать психологию, которая идет вразрез с нашим патриархальным менталитетом? Которая обесценивает институт Брака и Семьи в принципе?

Не мужчина ли – «хребет» семьи? Не его ли задача – воспитать потомство, подать детям хороший пример отца, чтоб им хотелось быть как отец, брать во всем с него пример, бежать с радостью в родной дом, а впоследствии привозить туда внуков и, возможно, правнуков?

Но советы психологов – будь счастлив, живи здесь и сейчас! Потребляй. Влюбляйся, беги, пробуй, бросай семью…

Какой влюбленный будет думать о каких-то эфемерных внуках? О том, какую боль наносит жене?

О том, что под действием гормонов все кажутся «половинками», любовью всей жизни и т.д. и т.п.

И это вполне может оказаться обманом. Банальные фокусы природы для продолжения рода.

А предыдущий “пуд соли” как же? Чувства, планы, надежды?

Теперь фразу “влюбился без памяти” я понимаю буквально.

А далее вполне возможно повторение сценария – тот-же быт, та же наскучившая жена. Которую «не люблю», опять влюбленность в новую. И так – по кругу. До смерти.

В этом цель..?

Кстати, о боли. Слова одного из психологов: «Ваша жена сама выбрала, страдать в этой ситуации, она могла выбрать – не страдать, отнестись с пониманием».

Действительно, если я порежу палец, я могу выбрать, чтоб он не болел. И он сразу перестанет болеть, наверное, правда?

Страдания в данной ситуации – естественны. Так же как и при порезанном пальце. Боль – сигнал, что в организме что-то не так. Можно миллион раз сказать пальцу не болеть, но перестанет ли он болеть после этого? (Это про советы пострадавшему “обратится к психологу”)

Болит, кстати, очень долго. И очень больно болит. Такое могут посоветовать только те, наверное, кто сам такое не переживал. Потому что логически оно вроде как все красиво, только чувства, обычно, с логикой не дружат.

Как можно вообще дружески относиться к человеку, который принес столько боли? Это дружба кошки с мышкой. Как можно с таким человеком растить детей? Какая модель семьи им показана? Модель, в которой можно в любой момент делать что хочешь, без ответственности?

Но тут тоже двойные стандарты: любить себя = идти на поводу у своих желаний. Но если пожелать ограбить банк или угнать чью-то машину, то этого делать нельзя – уголовно наказуемо. А увести чужого мужа или жену – запросто?

Еще слова психолога: «Ну какой вы предатель, кого вы предали, вы же не обещали жене быть с ней до конца жизни, вы же не подписывали брачный контракт?»

Зачем тогда вкладываться в отношения, зная, что в любой момент другой может уйти и все порвать? Вкладываются, обычно, для получения дивидендов. В противном случае любые вкладывания будут аналогичны тому, что воду в решето льешь. Без отдачи.

И не в ЗАГСе ли даются именно эти обещания? «В горе и в радости»… Или все, что у нас не у нотариуса – не считается? Беги за любовью своей, главное, а ЗАГС – то так, репетиция была…

И как цинично на этом фоне звучат слова про вторую половинку, взрослого человека, отвечающего за собственное счастье самостоятельно.

В один день обрывается все будущее, все планы, надежды. «Еще вчера сегодня было завтра».

И с растерзанным сердцем, фальшиво улыбаясь детям, которые скорее всего есть, и остаются с матерью, ты, внимая постулатам психологов «с надеждой смотришь в будущий день» (сарказм). Ведь следующий партнер обязательно не такой, как прежний, конечно же он не сорвется через три года за новой любовью (сарказм).

Всю жизнь так искать можно. И не найти. Или не хотеть найти. Или не оправится.

Многие психологи (да и не психологи) твердят о том, что что-то в семье было не так, чего-то в браке не хватало, значит. У меня отличный пример многих бабушек и дедушек, проживших вместе всю жизнь которым «все хватало», оказывается, (а может им просто не внушали вот этого «беги за собственными желаниями?»)

Пример моего брата, у которого жена реально ни по каким пунктам не подходящий ему человек, который откровенно изменял ему с другими, но чувства в нем это не убило.

Не верю я в это «не хватало». В гормоны верю, в безмозглость верю, в сиюминутные желания верю. Но не в «нелюбовь» в таком случае.

В чем я ошибаюсь?