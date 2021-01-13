Мнение: О том, как травят в США

13.01.2021, 20:28, Разное

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М-да… Как же быстро самая демократичная демократия забывает о либеральных ценностях, когда речь касается шкурных интересов самих демократов. Происходящее сейчас в Соединённых Штатах многие уже без обиняков называют «охотой на ведьм». Хотя и употребляют слово беспрецедентно.

На самом деле, прецеденты происходящего прямо сейчас уже были в американской истории, причём не очень давней. Но сначала – о фактах.

Демонстративный, лишённый какого-либо реального смысла импичмент, который контролирующая палату представителей Конгресса Демократическая партия спешно пытается объявить пока ещё действующему президенту Дональду Трампу за считанные дни до конца его срока в Белом доме – это всего лишь начало травли политических конкурентов. Собственно-то и вся суть этой затеи состоит в том, чтобы заблокировать для политика с ореолом «жертвы сомнительных махинаций на выборах» у 75 млн взрослых американцев даже потенциальную возможность выдвижения через 4 года. Правовые основания для запуска этой процедуры как минимум спорны, а непрекращающееся давление на вице-президента Майкла Пенса с целью вынудить того отстранить главу Овального кабинета на основании 25-й поправки к американской Конституции ещё более ясно показывают на конкретный интерес.

Но цивилизованной травле подвергается не только сам опальный миллиардер. Его окружению тоже приходится несладко. Так, Ассоциация адвокатов штата Нью-Йорк (NYSBA) начала расследование по исключению из своего состава адвоката действующего президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани. Тут примечательны два пункта:

Первый. В числе обвинений против Руди Джулиани – то, что он предпринимал попытки оспорить результаты голосования в ряде ключевых штатов. И что его усилия в этом направлении включали составление и подачу судебных исков в нескольких штатах. То есть, адвоката Трампа собираются исключить из Коллегии только за то, что он добросовестно выполнял поручения своего доверителя!

Второй. В отличие от #СМИ, упорно называющих все заявления Дональда Трампа относительно результатов президентских выборов ложными, нью-йоркские адвокаты используют более осторожную формулировку – не имеющие достаточных оснований. Разница тут вполне очевидна даже не юристу, и это лишний раз показывает, что лгут – или, точнее, вводят общественность в заблуждение – именно американские #СМИ. Кстати, большинство исков юридической команды Трампа даже не были рассмотрены по существу, а поспешно отклонены судьями по чисто формальным основаниям. Что также не позволяет считать их ложными, ведь представленные там доказательства манипуляций даже не анализировались в гласном и открытом судебном разбирательстве.

Теперь травля трампистов заходит ещё дальше. Журнал Forbes будет считать ложью любые сообщения данные тех компаний, которые наймут сотрудников администрации действующего президента США Дональда Трампа. Об этом в своей статье заявил главный редактор издания Рэндалл Лейн. По его словам, «расплата» начнётся с пресс-секретарей Белого дома. Все те из них, кто работали при Дональде Трампе, — Шон Спайсер, поддержавшая его экс-советница президента Келлиэнн Конуэй, Сара Хакаби Сандерс, Стефани Гришем и Кейли Макинани — будут считаться нежелательными персонами с сомнительной репутацией. «Пусть деловой мир знает: наймите любого из «сказочников» Трампа, и Forbes будет считать всё, о чем говорит ваша компания, ложью, — заявил Лейн. – Хотите добиться, чтобы крупнейший в мире бренд среди деловых СМИ обратился к вам как к потенциальному источнику дезинформации? Тогда нанимайте».

Ну вот что это, как не сведение счетов и злоупотребление монопольным положением? Что это, как не буллинг, основы которого, кстати вырабатывались задолго до сегодняшних событий. Например, когда маститых учёных травили, шельмовали и пытались выгнать с работы за нетолерантные высказывания, например, в отношении афроамериканцев.

Впрочем, были у творящегося сегодня в Штатах и более зловещие прецеденты. В 1950-х с подачи сенатора Джозефа Маккарти началась масштабная травля тех, кого подозревали в коммунистических взглядах. Дело дошло до составления чёрных списков деятелей американской культуры, увольнения университетских профессоров и сожжения книг. При этом судебная процедура разрешения конфликтов не работала, поскольку под контролем маккартистов оказалась вся судебная система, включая Верховный суд и министерство юстиции. Ещё живы в США те, кого такие чистки и репрессии коснулись напрямую.

Тогда, в середине 1950-х, американскую демократию спасла твёрдая позиция нескольких честных журналистов, которые в своих резонансных материалов подвергли острой критике нарушения маккартистами базовых гражданских прав американцев. Но сейчас и ведущие СМИ солидарны в травле Трампа, настолько он им всем стал поперёк горла.

Кто же сейчас спасёт демократию в Америке?

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