 

Адвокат Екатерина Гордон сообщила о похищении Марины Чайки

13.01.2021, 20:26, Разное
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Инцидент произошел во вторник, 12 января. Вечером бывшая жена Артема Чайки по просьбе своего нового адвоката отправилась в московскую клинику на психологическую экспертизу. Якобы результаты этого процесса могли помочь в судебных разбирательствах.

Как только Марина приехала на место, ее встретили люди, представившиеся сотрудниками Федеральной службы (безопасности или охраны – не уточняется). Они скрывали свои лица под масками. Когда Чайку завели в подвал, то стали спрашивать о бывшем муже, про его бизнес, имущество и прочее.

По словам Екатерины Гордон, Чайку насильно поили некой жидкостью, а также просили не сдавать анализы. Марину отпустили лишь в ночь на среду, сообщает “Общественная служба новостей”. Судя по последней публикации юриста в “Инстаграм”, бывшая жена бизнесмена намерена подать заявление в Следственный комитет.

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Публикация от Katya Gordon (@katyagordon)

По мнению Гордон, этот случай необходимо предать огласке, поскольку история экс-супруги Артема Чайки стала криминальной. “В любои? ситуации надо деи?ствовать уверенно”, – написала адвокат в “Инстаграм”. Также юрист пообещала, что позже расскажет о произошедшем подробнее.



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