 

Мнение: Возвращение

13.01.2021, 20:22, Разное
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Навальный объявил о своем возвращении в Россию 17 января. Аналогия с возвращением Ленина и броневиком на Финляндском вокзале будут несколько натянуты – Ленин возвращался уже после краха царского режима в бурлящую политическую среду. Навальный возвращается (если, конечно, вернется) в болото, а потому его приезд скорее всего, станет броском камня в тину – она просто чавкнет и на этом всё.

С другой стороны, вариантов у Навального немного: остаться в Европе для него означает смерть как политика. Уже через полгода его просто забудут.

Источник: Эль Мюрид



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