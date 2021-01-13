Мнение: Национальная Гвардия в Капитолии
13.01.2021, 20:06,
Разное
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Вот так теперь выглядит "цитадель свободы" – спящие вповалку солдаты национальной гвардии в Капитолии.
Перед инаугурацией Байдена, части развернутых в Вашингтоне военных выдадут боевые патроны.
Как в лучших странах третьего мира после государственного переворота.
PS. Прочее.
1. Трампу заблокировали возможность размещать ролики на Ютуб на 7 дней, а также отрубили возможность комментирования.
2. В Палате Представителей началось рассмотрение импичмента Трампу. Ранее, Пенс отказался применять 25-ю поправку.
3. Twitter осудил Уганду за цензуру в интернете. Торжество постиронии.
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Источник: Colonel Cassad
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