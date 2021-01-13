Тина Кароль показала последнее фото в своем телефоне и намекнула на “скандал”

13.01.2021, 20:04, Новости дня

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Украинская певица Тина Кароль 13 января, отвечая в Instagram Stories на вопрос подписчиков, чего им от нее ждать в ближайшее время, намекнула на “скандал”.

“Начнем со “скандала”, – заинтриговала она.

Скриншот: tina_karol / Instagram

Реагируя на просьбы фолловеров, Тина Кароль также показала последнее фото в своем телефоне.

Скриншот: tina_karol / Instagram

“Тинусь, вот скажи честно: ты любишь нервы трепать, да?” – поинтересовались у артистки подписчики.

“Да”, – ответила она.

Скриншот:tina_karol / Instagram

Тина Кароль родилась в 1985 году. В 2005 году заняла второе место на конкурсе “Новая волна” и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе “Евровидение”, где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

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