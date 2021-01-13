 

В 2020 году зафиксирован рост физической агрессии к журналистам – Томиленко

13.01.2021, 20:04, Новости дня
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В 2020 году зафиксирован рост физической агрессии к журналистам. Об этом в Facebook заявил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Всего в прошлом году в Украине зарегистрировано 77 случаев применения силы к журналистам.

По словам Томиленко, часто фиксируются нападения на съемочные группы или группы журналистов. Общее количество пострадавших работников медиа – 101.

В 2019 году произошли 75 инцидентов применения силы к журналистам, в которых пострадали 86 медийщиков.

Рост случаев физической агрессии в отношении журналистов в НСЖУ, прежде всего, связывают с психологическим напряжением в обществе, вызванным карантинными ограничениями.

Антирейтинг проявлений физической агрессии к журналистам в 2020 году возглавил столичный регион. В Киеве и области – 26 случаев применения силы к работникам СМИ. На втором месте – Одесская область (девять случаев), во Львовской и Харьковской – по шесть, в Днепропетровской и Херсонской – по пять.

“Сейчас в обществе нет понимания сути профессии и важности миссии, которую выполняют журналисты. Травля, сознательное запугивание, грубое препятствование профессиональной деятельности для некоторых – своеобразная норма. И это делает профессию журналиста опасной”, – подчеркнул Томиленко.

https://www.facebook.com/sergiy.tomilenko/posts/3617963804955124

С начала 2020 года украинские правоохранители начали досудебное расследование по 173 уголовным производствам, связанным с препятствием законной профессиональной деятельности журналистов. В суд направили обвинительные акты в девяти уголовных производствах.

В индексе свободы прессы, который ежегодно публикует организация “Репортеры без границ”, Украина занимает 96-е место.

Секретарь Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины Вадим Миский говорил, что в стране проведут ревизию ключевых преступлений против журналистов, совершенных за последние годы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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