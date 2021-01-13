 

“Кроме нас, у нее никого не было”. Панин опубликовал посмертное обращение к матери

13.01.2021, 20:04, Новости дня
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Российский актер Алексей Панин 13 января на своей странице в Instagram опубликовал посмертное обращение к матери Татьяне Власовой, которая скончалась в начале 2021 года.

Послание он сопроводил архивным  снимком.

“Сегодня девять дней, как умерла моя мама. На этой фотографии, которую сделали 13 лет назад, [дочь] Нюся, мама и я. Она до последних своих дней любила нас больше жизни. Кроме нас, у нее никого не было. Спасибо! Я тебя люблю! Прости меня”, – написал он.

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Публикация от Алексеи * Панин. * (@actor_ap)

В Instagram Stories он поделился еще одним совместным снимком с матерью из архива.

Фото: actor_ap / Instagram

Панин наиболее известен по фильмам “Звезда”, “Жмурки” и сериалу “Солдаты”. 

В последнее время Панин жил в Испании, в маленьком городке Торревьеха провинции Аликанте с дочерью Анной. До пандемии мать Панина часто навещала его и внучку. 

О ее смерти стало известно 10 января. Отец Панина, инженер в научно-исследовательском институте, скончался, когда актеру было 20 лет. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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