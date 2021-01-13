 

Украина – на пятом месте в рейтинге несчастливых стран

13.01.2021, 20:04, Новости дня
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Украина заняла пятое место в списке стран, жители которых считают себя несчастливыми. Об этом 13 января сообщил Фонд Демократических инициатив, который првел опрос совместно с Киевским международной институтом социологии.

Несчастливыми себя назвали 35% принявших участие в исследовании. Международный опрос Gallup International проводится по инициативе доктора Джорджа Галлапа с 1977 года. В этом году исследование было проведено в 41 стране мира.

54% респондентов стран, где проводилось исследование, ответили, что считают себя счастливыми, 14% говорят, что они несчастны. 31% считают себя ни счастливыми, ни несчастными. Соответствующий средний индекс составляет 40%, отметили в сообщении.

“В Украине он несколько ниже, чем в мире в целом (ниже так называемого “мирового индекса счастья”), кроме того Украина демонстрирует резкое падение по сравнению с прошлым годом: в 2019 – 33%, в 2020-м – 14%. Впрочем этот индекс все же выше, чем в 2018 году, тогда он был 8%”, – сообщили в Фонде.

Инфографика: dif.org.ua

В рейтинге несчастных стран лидируют: Северная Македония, Гана, Гонконг, Армения и Украина. Наиболее счастливые страны – Кыргызстан, Казахстан, Эквадор, Колумбия, Азербайджан.

Опрос проводился в начале декабря 2020 года методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки. Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины. В опросе не принимали участие жители оккупированных территрий Украины.

В ходе опроса проведено 1000 интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,5%, отметили социологи.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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