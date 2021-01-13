Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина исполнила хит «Миллион алых роз»

13.01.2021, 20:00, Разное

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В честь именин Раймонда Паулса дочь Аллы Борисовны Пугачевой и Максима Галкина исполнила композицию «Миллион алых роз». Талант Елизаветы Галкиной покорил сердца многих подписчиков фан-страницы девочки.

На фан-странице Елизаветы Галкиной в Instagram появилось поздравление с 85-летием Раймонду Паулсу. На видео, которое опубликовала Алла Пугачева, можно увидеть выступление ее дочки Елизаветы Галкиной, которая исполнила композицию «Миллион алых роз». Этот хит для Примадонны когда-то написал сам именинник.

Поклонники заметили, что, невзирая на юный возраст исполнительницы, перед камерами она держится уверенно. Отметили фанаты и хорошую артикуляцию юной вокалистки, звонкий голос и харизму, которые она получила от родителей. Также Елизавета Галкина смогла продемонстрировать отличные вокальные данные, перепев хит знаменитой матери. Для своего выступления девочка выбрала длинное платье персикового оттенка, а волосы ей собрали в косу.

Напомним, что песня «Миллион алых роз» прозвучала в начале 80-х годов. Написал ее Раймонд Паулс на стихи Андрея Вознесенского, а впервые спела Алла Пугачева. Композиция стала настоящим хитом и была самой популярной песней десятилетия.