Поклонники восхитились фотосессией Джигана с Оксаной Самойловой и детьми в пустыне

13.01.2021, 20:00, Разное

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Рэпер Джиган со своими четырьмя детьми и Оксаной Самойловой отдыхал в Дубае. Недавно в микроблоге Instagram супруги музыканта появились профессиональные снимки, на которых вся семья запечатлена в пустыне. Поклонники пришли в восторг от образов и фона, на котором они позировали.

По словам Оксаны Самойловой, ей с трудом удалось уговорить Джигана принять участие в съемке. Она очень волновалась, так как это была их первая профессиональная фотосессия всей семьей. Многодетная мать пошутила, что рэпер не хотел тратить час своего драгоценного отдыха и «отрывать попу от лежака». Супруга Джигана думает, что в ближайшем будущем он точно не пойдет на подобный эксперимент еще раз. Поэтому, она с детьми наслаждались моментом.

Трое дочерей пары – Ариела, Лея и Майя, позировали в черно-белых нарядах, Оксана Самойлова была в атласном красном платье со шлейфом, рэпер – в черных широких штанах и футболке под цвет наряда жены, а младший сын Давид – в костюме с ярким принтом. Фолловеры пришли в восторг от кадров в пустыне, назвав приключение знаменитой семьи «арабской сказкой». Многие отметили, что Оксана Самойлова выглядит как «принцесса» и трудно поверить, что она родила четырех детей.