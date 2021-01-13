 

Ультрафиолетовое излучение может вызывать редкие опухоли глаз

13.01.2021, 19:58, Разное
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Ультрафиолетовое излучение – основной провоцирующий фактор меланомы кожи, крайне опасной опухоли. Меланоциты, из которых развивается этот вид рака, находятся не только в коже, но и в различных отделах глаза. Известно, что на конъюнктиве – наружной слизистой оболочке глаза – тоже могут развиваться меланомы, хоть и гораздо реже, чем на коже. Но роль ультрафиолета в появлении этих опухолей раньше была неизвестна.

В новом исследовании британские онкологи изучили геном клеток конъюнктивальных меланом, чтобы лучше понять причины этих опухолей. Они обнаружили, что генетические изменения в клетках при них очень похожи на изменения, которые происходят в клетках меланомы кожи под действием ультрафиолета.

В клетках конъюнктивальной меланомы ученые обнаружили мутации в генах BRAF и RAS, как и в кожной меланоме, а также меланоме радужной оболочки глаза.

Новые данные демонстрируют, что для лечения многих видов меланом, которые развиваются в оболочках глаза, могут использоваться те же лекарства, что и для лечения кожной меланомы. В том числе это препараты, воздействующие на мутацию BRAF, но которые еще не одобрены для лечения меланом глаз.

«Показав, что ультрафиолетовая радиация может вызывать меланому конъюктивы, мы улучшили наше понимание того, насколько опасно солнце для наших глаз. Это напоминает о важности защиты не только кожи, но и глаз, от ультрафиолета. Такая защита важна не только на пляже, но и в повседневной жизни», – прокомментировал новый денные Ричард Марейс (Richard Marais) из Манчестерского института Британской организации изучения рака.



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