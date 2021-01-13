 

Рейтинг Трампа упал до рекордных показателей за все президентство

13.01.2021, 19:52, Новости дня
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Рейтинг одобрения действующего президента США Дональда Трампа опустился до рекордно низких показателей за все четыре года его президентства и составил 34%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Morning Consult совместно с газетой Politico.

Действия Трампа одобряют 34% респондентов, не одобряют – 63%. Между тем рейтинг действующего главы США среди избирателей, поддерживающих Республиканскую партию, по-прежнему остается высоким – 75%. Однако это значение было больше в аналогичном исследовании, проведенном в декабре 2020 года – тогда Трампа поддерживали 83% опрошенных республиканцев, передает РИА «Новости».

Уровень поддержки Трампа снизился также среди независимых избирателей, поддержать его готовы 29% из них, в декабре этот показатель составлял 38%.

Politico подчеркивает, что почти четыре года рейтинг одобрения Трампа был «необычайно стабильным» и, как правило, фиксировался в отрезке от «почти 40 до почти 50». Рейтинг Трампа упал после его отказа признать поражение на выборах, а также после штурма Капитолия.

Опрос проводился с 8 по 11 января. В нем приняли участие 1996 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет два процентных пункта. Morning Consult – основанная в 2013 году частная компания, специализирующаяся на исследовательских технологиях и онлайн-опросах.

Сторонники Трампа 6 января ворвались в Конгресс США. Хотя Трамп осудил беспорядки, Байден обвинил его в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий. В понедельник представители Демпартии США внесли в Конгресс резолюцию об отстранении Трампа от власти.



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