Производство вакцины «Спутник V» началось в Бразилии

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13.01.2021, 19:52, Новости дня
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Фармкомпания Uniao Quimica начала производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Бразилии.

Кроме того, РФПИ и Uniao Quimica на этой неделе подадут заявку на получение разрешения на использование «Спутник V» в Бразилии в экстренных случаях, говорится в сообщении в Twitter.

Напомним, в конце декабря в Аргентину было доставлено 300 тыс. доз российской вакцины. Еще 5 млн должны прибыть в январе и 14 млн в феврале. Президента страны Альберто Фернандес выражал благодарность российскому лидеру Владимиру Путину и создателям вакцины против нового коронавируса «Спутник V» за ее поставку в южноамериканскую республику.



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