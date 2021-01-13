С авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» похищена защита от дурака

13.01.2021, 19:51, Разное

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Сотрудники Центра судоремонта «Звёздочка», где проходит ремонт ТАВКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», обнаружили исчезновение с борта одной из важнейших корабельных систем, которую на морском жаргоне называют «защитой от дурака».

Аппаратно-программный комплекс предотвращения доступа лиц с уровнем интеллекта ниже критического – АПК «ПДЛУИНК-73», состоит из центрального поста управления и нескольких тысяч механических концевых устройств, разбросанных по всему кораблю и соединённых между собой медным кабелем. Чтобы получить доступ к управлению важным оборудованием, необходимо пройти тест на интеллект. Например, чтобы выйти на полётную палубу, нужно вставить несколько объёмных предметов в предназначенные для них фигурные отверстия. Чтобы активировать пульт управления запуском ракет «Гранит», нужно набрать на циферблате две цифры, являющиеся ответом на проверочный вопрос.

Поскольку система создавалась в 1973 году, многие вопросы устарели и представляют сложность не только для матросов, но и для офицеров. Сегодня ответить на вопрос «В каком возрасте В.И.Ленин написал работу «К характеристике экономического романтизма» может даже не каждый адмирал. Из-за этого во время сирийского похода крейсера в 2016 году ПДЛУИНК-73 был отключён. Крейсер в результате потерял два самолёта, сгорели три плиты на камбузе, офицерскую кают-компанию затопило водой, а баки для дизтоплива по ошибке заправили мазутом. По возвращении кораблю потребовался капитальный ремонт.

В сумме весь комплекс весит более двухсот тонн. Примерно половину этой массы составляют цветные и драгоценные металлы. Ещё около пятисот тонн весят соединительные медные кабели. Как с борта находящегося на плаву крейсера за праздники могли вывезти столько оборудования, предстоит выяснить военной прокуратуре.

Нанесённый государству ущерб составляет около миллиарда рублей. Проверка ближайших пунктов скупки цветных металлов результата не дала. Исходя из этого, следователи заподозрили в похищении секретной системы иностранные разведслужбы.

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