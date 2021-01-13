Мнение: Совсем у больных ура-пидриотизмом дела плохи

13.01.2021, 19:42, Разное

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Всё, совсем у всяких ура-патриотов с башкой/сердцем/совестью/не знаю чем плохо стало. Я недавно огорчился, когда увидел нищих деда с бабкой, заглядывающих в контейнер, и написал пост, что вот, мол, в Лучшей В Мире Стране, как Тальков пел, “герои, ветераны войны, живут хуже рабов”. И, как я и ожидал, прибежали больные ура-патриотизмом, деньги отрабатывать. Но, блэт, ТАКОГО я даже от них не ожидал! Какой-то член (этой долбаной секты) стал в этом соо возмущаться, что вот, я поливаю приютившую меня страну грязью из-за стариков. И теперь я сижу думаю – а КАКОЕ вообще отношение моё гражданство имеет к нищим старикам? Или я должен был, опаный по голове, РАДОВАТЬСЯ тому, что старики в стране, сидящей на золоте с газом и нефтью, должны по помойкам шариться? 0_0 Я чего-то пропустил и теперь только русским можно возмущаться тем, что происходит, а все прочим никому нельзя?0_0 Вот такую новую фигню эти сектанты придумали?0_0

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