 

Мнение: Совсем у больных ура-пидриотизмом дела плохи

13.01.2021, 19:42, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Всё, совсем у всяких ура-патриотов с башкой/сердцем/совестью/не знаю чем плохо стало. Я недавно огорчился, когда увидел нищих деда с бабкой, заглядывающих в контейнер, и написал пост, что вот, мол, в Лучшей В Мире Стране, как Тальков пел, “герои, ветераны войны, живут хуже рабов”. И, как я и ожидал, прибежали больные ура-патриотизмом, деньги отрабатывать. Но, блэт, ТАКОГО я даже от них не ожидал! Какой-то член (этой долбаной секты) стал в этом соо возмущаться, что вот, я поливаю приютившую меня страну грязью из-за стариков. И теперь я сижу думаю – а КАКОЕ вообще отношение моё гражданство имеет к нищим старикам? Или я должен был, опаный по голове, РАДОВАТЬСЯ тому, что старики в стране, сидящей на золоте с газом и нефтью, должны по помойкам шариться? 0_0 Я чего-то пропустил и теперь только русским можно возмущаться тем, что происходит, а все прочим никому нельзя?0_0 Вот такую новую фигню эти сектанты придумали?0_0

Источник: Достало



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.09 / Мнение: Европа официально хочет придать Навальному статус “Врага России”

12.07 / «Высший приоритет правительства»

29.09 / В России сменился самый богатый человек

06.01 / Мнение: О самой долгожданной отставке в России

01.09 / Семь раз отмерь: ликбез по гландам

11.08 / Гороскоп на сегодня, 12 августа 2020 года

12.09 / Лукашенко обвинили в превращении Белоруссии в регион России

08.08 / Съемки “Друзей” снова перенесли: комментарий Дженнифер Энистон

30.06 / Вслед за Дэвидом Бекхэмом: брат Кейт Миддлтон рассказал о своем необычном хобби

05.08 / Записки из Конечного переулка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска