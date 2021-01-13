Личное: “Офигел, но оправдываться не стал”
13.01.2021, 19:38,
Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Вот этот парень – нерапан, судя по диалогам.
Но пока еще пугливая рыба, боится слива и ради защиты использует ЗВ.
Разбирайте это письмо сами, опишите, что хорошо, что плохо у него.
И обрисуйте, что с ним может быть дальше, если он будет растить ЗВ. Сам ЗВ тоже подробно опишите, он не простой тут.
heihafle
Здравствуйте, Эволюция!
Меня зовут Боря . Читаю вас 2 года.
В начале прошлого года к нам в институт перевелась девчонка из другого города, она мне понравилась, у неё была сочная задница и волосы до неё, я сразу подумал что неплохо было бы к ней подкатить, в общем ничего не придумал, попросил дать списать или типа того. Оказалось что у неё машина есть, ну я начал с ней авто обсуждать (хотя сам без прав, и не знаю ваще ничего, ну как мог).
В: Ну ты не знаешь какой я водитель, вдруг я представительница тех тупых баб😄
Я: Такой гоночный болид откуда у них блин
В: 🤣
Я: Вероника Ферари Так верно ?
В: Ахахаха Блин ору 🤣 Меня подруга по приколу называла Вероника синий форд 😄
Я: яб погонял
В: Так, Микаель Шумахер, ты мне хоть что то расскажи про себя😄
Я: ты умеешь хранить секреты?
В: Ну вроде как да)
Я: ну вот храни
В: какой ?
Я: не придумал ещё
В: 🤣🤣
Я: а по поводу контрольных. Тему выбираешь по последнему номеру зачётки)))
В: Аа, ахаха, ага, спасибо, я думала может там как то по другому)
Она писала мне иногда, присылала что-то , так и общались, всё думал перейти к более романтичному чемуто, на свидание даже пригласил, правда она отказала, сказала что занята.
Тут тупая ситуация приключилась, я играл с пацанами в такую игру, в общем там разные фишки, и мне такое выпало (я проиграл), что я должен открыть свои переписки и последней девушке, с которой общался, написать “Давай по****”.
Как назло это была Вероника… Мне на самом деле повезло потому что другие требования могли быть и похуже, ну я подумал пофиг, напишу.
В общем написал, она ничего не ответила, а на утро смотрю, у меня куча голосовых сообщений от неё, я послушал их, она там мне рассказывает кто я “по жизни”, и что она сразу это увидела, куча оскорблений и т.д.
Я офигел, но оправдываться не стал, просто перестал писать ей
Через 2 месяца смотрю, а мне лайк от неё в Тиндере прилетел .. Но я подумал – это типа значит, что согласна на те условия? Ну и написал – че, здесь свайпы кидаешь , а в жизни отшила.
А она мне в ответ: “Прости, бываю не в себе, у меня плохой характер”.
Офигел короче, но вспомнил, что она мне говорила, подумал, теперь пришла моя очередь её обламывать.. Дурак блин , не могу забыть что она тогда наговорила, хоть и сам виноват.
Ещё месяц прошёл, от неё сообщение вк
В: Эй, привет) ты сегодня был на волконского возле красного и белого или у меня глюки? 😁
Я: Я живу именно там, напротив красного и белого…
В: Да, я просто припаркована была возле красного и белого)
Я: Затарилась алкоголем?
В: Ахахах, да нет, сестра недалеко работает, её ждала, а так как я плохо знаю район, припарковалась там)
Я: Ну и что ты на меня смотрела Бибикнула бы
В: Я хотела, но подумала что это некрасиво как то
А вообще пока до меня дошло ты в автобусе уже был
Я: Наши пути трагически разошлись(
В: Эх, как так то(
И через неделю:
В: Мне кажется ты должен заценить эти гениальные кавера, потому что я от них в восторге 😄
Я: Послушаю ща)
В: ☺
Я: 😘👈🏻
В: Ахахах 😘
Я короче подумал напишу ей типа давай встретимся . Спросил, где хочет, а она предложила, что типа заберёт меня на машине, сказала что на парковку поедем трахаться .
В: Ахаха, я боюсь ночью там будет пусто и точно хорошо парконусь😄 А вообще я вроде хорошо паркуюсь
Я: Сколько тебе было лет, когда за руль села?
В: Права получила в 19, если быть точнее 12 мая 2018😄
Я: Ох
ты теперь всегда
Права
После этого
В: Ахахахахах
Если б ты видел список моих штрафов за превышение ты бы так не говорил😄
Короче подумал, может правда встретиться, тем более я так хотел когда-то. Но решил – пошла ты нафиг.
На следующий день вечером написал, что не поеду никуда.
Пишет мне уже третий месяц сама, хотя я не особо приветливо отвечаю. В жизни тоже привет-пока.
В: Че делаешь?)
Я: Спать ложусь ))
/
В: Я сегодня сделала новое орудие убийств 😄
Я: Во сколько обошлось?
В: Не дорого вообще, я делаю у девочки знакомой, она дома делает) там зависит от дизайна ногтей, эти 600р
Я: Ого, так дёшево. Дай контакт?
В: Ты себе хочешь сделать? 🤣
Я: ну почти ))
/
В: Привет)
Я: Привет
Я очень занят
Напишу завтра
/
Потом она уже машину поменяла, пригласила на новой кататься.
В: Привет
Занят?
Я: привет
убегаю ненадолго
через 20 мин напишу
В: Я просто от сестры еду, думала может увидимся не надолго, прокатимся
/
И вот теперь думаю. Что это было?
И трахнуть её теперь, или нормально обломал и пофиг уже?
Спасибо что дочитали .
Источник: Эволюция
Смотреть комментарии → Комментариев нет