Личное: “Офигел, но оправдываться не стал”

13.01.2021, 19:38, Разное

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Вот этот парень – нерапан, судя по диалогам.

Но пока еще пугливая рыба, боится слива и ради защиты использует ЗВ.

Разбирайте это письмо сами, опишите, что хорошо, что плохо у него.

И обрисуйте, что с ним может быть дальше, если он будет растить ЗВ. Сам ЗВ тоже подробно опишите, он не простой тут.

heihafle

Здравствуйте, Эволюция!

Меня зовут Боря . Читаю вас 2 года.

В начале прошлого года к нам в институт перевелась девчонка из другого города, она мне понравилась, у неё была сочная задница и волосы до неё, я сразу подумал что неплохо было бы к ней подкатить, в общем ничего не придумал, попросил дать списать или типа того. Оказалось что у неё машина есть, ну я начал с ней авто обсуждать (хотя сам без прав, и не знаю ваще ничего, ну как мог).

В: Ну ты не знаешь какой я водитель, вдруг я представительница тех тупых баб😄

Я: Такой гоночный болид откуда у них блин

В: 🤣

Я: Вероника Ферари Так верно ?

В: Ахахаха Блин ору 🤣 Меня подруга по приколу называла Вероника синий форд 😄

Я: яб погонял

В: Так, Микаель Шумахер, ты мне хоть что то расскажи про себя😄

Я: ты умеешь хранить секреты?

В: Ну вроде как да)

Я: ну вот храни

В: какой ?

Я: не придумал ещё

В: 🤣🤣

Я: а по поводу контрольных. Тему выбираешь по последнему номеру зачётки)))

В: Аа, ахаха, ага, спасибо, я думала может там как то по другому)

Она писала мне иногда, присылала что-то , так и общались, всё думал перейти к более романтичному чемуто, на свидание даже пригласил, правда она отказала, сказала что занята.

Тут тупая ситуация приключилась, я играл с пацанами в такую игру, в общем там разные фишки, и мне такое выпало (я проиграл), что я должен открыть свои переписки и последней девушке, с которой общался, написать “Давай по****”.

Как назло это была Вероника… Мне на самом деле повезло потому что другие требования могли быть и похуже, ну я подумал пофиг, напишу.

В общем написал, она ничего не ответила, а на утро смотрю, у меня куча голосовых сообщений от неё, я послушал их, она там мне рассказывает кто я “по жизни”, и что она сразу это увидела, куча оскорблений и т.д.

Я офигел, но оправдываться не стал, просто перестал писать ей

Через 2 месяца смотрю, а мне лайк от неё в Тиндере прилетел .. Но я подумал – это типа значит, что согласна на те условия? Ну и написал – че, здесь свайпы кидаешь , а в жизни отшила.

А она мне в ответ: “Прости, бываю не в себе, у меня плохой характер”.

Офигел короче, но вспомнил, что она мне говорила, подумал, теперь пришла моя очередь её обламывать.. Дурак блин , не могу забыть что она тогда наговорила, хоть и сам виноват.

Ещё месяц прошёл, от неё сообщение вк

В: Эй, привет) ты сегодня был на волконского возле красного и белого или у меня глюки? 😁

Я: Я живу именно там, напротив красного и белого…

В: Да, я просто припаркована была возле красного и белого)

Я: Затарилась алкоголем?

В: Ахахах, да нет, сестра недалеко работает, её ждала, а так как я плохо знаю район, припарковалась там)

Я: Ну и что ты на меня смотрела Бибикнула бы

В: Я хотела, но подумала что это некрасиво как то

А вообще пока до меня дошло ты в автобусе уже был

Я: Наши пути трагически разошлись(

В: Эх, как так то(

И через неделю:

В: Мне кажется ты должен заценить эти гениальные кавера, потому что я от них в восторге 😄

Я: Послушаю ща)

В: ☺

Я: 😘👈🏻

В: Ахахах 😘

Я короче подумал напишу ей типа давай встретимся . Спросил, где хочет, а она предложила, что типа заберёт меня на машине, сказала что на парковку поедем трахаться .

В: Ахаха, я боюсь ночью там будет пусто и точно хорошо парконусь😄 А вообще я вроде хорошо паркуюсь

Я: Сколько тебе было лет, когда за руль села?

В: Права получила в 19, если быть точнее 12 мая 2018😄

Я: Ох

ты теперь всегда

Права

После этого

В: Ахахахахах

Если б ты видел список моих штрафов за превышение ты бы так не говорил😄

Короче подумал, может правда встретиться, тем более я так хотел когда-то. Но решил – пошла ты нафиг.

На следующий день вечером написал, что не поеду никуда.

Пишет мне уже третий месяц сама, хотя я не особо приветливо отвечаю. В жизни тоже привет-пока.

В: Че делаешь?)

Я: Спать ложусь ))

/

В: Я сегодня сделала новое орудие убийств 😄

Я: Во сколько обошлось?

В: Не дорого вообще, я делаю у девочки знакомой, она дома делает) там зависит от дизайна ногтей, эти 600р

Я: Ого, так дёшево. Дай контакт?

В: Ты себе хочешь сделать? 🤣

Я: ну почти ))

/

В: Привет)

Я: Привет

Я очень занят

Напишу завтра

/

Потом она уже машину поменяла, пригласила на новой кататься.

В: Привет

Занят?

Я: привет

убегаю ненадолго

через 20 мин напишу

В: Я просто от сестры еду, думала может увидимся не надолго, прокатимся

/

И вот теперь думаю. Что это было?

И трахнуть её теперь, или нормально обломал и пофиг уже?

Спасибо что дочитали .