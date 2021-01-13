Мнение: Ставки

13.01.2021, 19:28, Разное

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Возвращение Навального – это несомненно, игра на обострение. ФСИН, запустив историю с переквалификацией условного отбытия наказания на реальное, подняла ставки, в расчете на то, что Навальный скажет "пас". Но Навальный принял и бросил на стол снятое с пальца кольцо. Теперь чисто покерная ситуация – суд должен решить непростую дилемму – поддержать ФСИН и бросить на стол еще одну пачку долларов или отказать – спасовать. При этом все стороны отчаянно блефуют, так что даже не совсем понятно, что у них на руках.

Проблема Навального известна: он обладает единственной дееспособной квази-оппозиционной структурой в стране. Все остальные "оппозиционные" силы либо прикормлены до состояния недвижимого ожирения вроде разнообразных коммунистов и прочих подобных, либо пребывают в бесконечном процессе создания-развала маргинальных камерных тусовок. При этом собственно оппозиции в стране, конечно, нет – хотя бы потому, что в стране нет политики – то есть, легальной борьбы за власть. Подковерная политика есть – аппаратные войны (ну, или их называют еще "борьба Башен"), но это чистой воды византийщина, а потому называть ее политикой в современном смысле этого понятия нелепо.

Так вот, структура Навального – это чисто персоналистская история. Как, к примеру, ЛДПР. И в этом ее критическая проблема. Без вождя такая структура обречена на распад, причем достаточно быстрый. Коллективное руководство, наличие ситуативных лидеров и длинной скамейки запасных – это не про такие структуры. Они всегда заточены под конкретного великого кормчего, и только он исчезает, структура распадается как пристреленный в голову зомби. Это, кстати, касается и кремлевского режима – уход Путина немедленно обрушит все балансы и расклады буквально до их фундамента, и сборка новой конструкции будет идти по принципу полного отрицания предыдущей модели (что совершенно не исключает реинкарнацию такого же персоналистского режима, просто заточенного уже под другого каудильо).

В этом смысле Навальный – плоть от плоти современной российской деспотии, и тот, кто предполагает, что он за демократию и всё вот это, либо добросовестно по глупости, либо не совсем добросовестно, но всё равно глубоко ошибается. Уж каким записным демократом был Ельцин, когда ходил на митинги, но попав во власть, выстроил ее в духе все той же поздней КПСС со всеми ее родовыми травмами. Наивно полагать, что деспотичная структура Навального даже теоретически может стать матрицей для демократической структуры управления страной. Впрочем, Навальный – он вообще не про строительство, он про разрушение. Что, в общем-то, сейчас и востребовано. Чтобы строить что-то новое, нужно разрушить что-то старое. Вот потому на данном этапе фигура Навального объективно востребована и даже в каком-то смысле играет прогрессивную роль – но ровно до той минуты, когда режим рухнет. После этого и Навальный, и его структура перестанут соответствовать логике процесса и исчезнут безо всяких репрессий. Эта структура – провокативная и деструктивная, ее единственный функционал – "раскачивать бункер". Как только фюрера вынесут из рейхсканцелярии в белой простыне и прикопают в ближайшей канаве, задача раскачивать это сооружение будет выполнена. А потому пропадет необходимость в ее структурном оформлении.

Пока же задача остается прежней. Посадят Навального под замок или оставят на свободе – стоящие за ним силы обыграют любой сюжет. Хотя, скорее всего, постараются не допустить его посадки. Кстати, посадить его будет не так уж и просто – сейчас у Кремля задача закрыть тему неудачного отравления, а закрытие недоотравленного Навального снова вернет ее в оборот.

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