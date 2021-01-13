В гостях у Риз Уизерспун: экскурсия по особняку в английском стиле за 16 миллионов долларов

13.01.2021, 19:22, Разное

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Кто-то коллекционирует картины, кто-то – машины, а Риз Уизерспун, похоже, отдает предпочтение домам. И не просто домам, а недвижимости в одном определенном районе – престижном Брентвуде, что в западной части Лос-Анджелеса. В июне мы уже рассказывали об особняке в стиле Тюдоров, который актриса приобрела за 11,9 миллионов долларов, продав свое поместье в другом районе города, Пасифик-Палисейдс, за 17 миллионов долларов.

Теперь же стало известно, что вместо поместья Риз купила не один дом, а два. Причем второй – очень похож на первый, тот “тюдоровский” особняк. Предлагаем “прогуляться” по новой покупке Риз, за которую она и ее муж, агент по актерам Джим Тот, выложили 16 миллионов долларов еще в марте прошлого года.

Стоит отметить, что Брентвуд – район каньонов, склоны одного из них скрывают особняк площадью почти 900 квадратных метров от посторонних глаз. За приватность также отвечают многочисленные вековые деревья, окружающие дом, к которому ведет частная подъездная дорога. На территории есть гараж на три машиноместа, а на подъездных дорожках в случае приезда гостей можно припарковать еще 20 машин. В саду также сооружены большой бассейн с морской водой и открытая кухня с камином и зоной для барбекю.

Словом, особняк – идеальное место для проведения праздников: в построенном в 1993 году доме в английском стиле 7 спален и 9 отделанных мрамором ванных комнат. Во всех помещениях высокие потолки с темными деревянными балками в качестве акцентов, стены окрашены в белый цвет, а пол покрыт темной древесиной.

На первом этаже располагаются зал с камином, декорированная деревянными панелями библиотека, главная столовая, небольшая, но очень светлая комната-веранда для завтраков. А кухня с гарнитуром с мраморной столешницей и четырьмя большими духовыми шкафами не оставит равнодушной ни одну хозяйку и даже ни одного шеф-повара. Также внизу находятся две спальни для обслуживающего персонала, без которого, конечно, никак не справиться в таком большом доме.

На второй этаж ведет элегантная лестница. Хозяйская спальня со сводчатыми потолками поражает размером: здесь есть и камин, и диванная зона. Рядом – ванная комната с джакузи и гардеробная, туда легко поместится вся одежда и обувь новой хозяйки. Ведь Риз Уизерспун любит не только ходить по бутикам, но и оставлять себе наряды после съемок.

Неизвестно, правда, когда звездная семья переедет в этот коттедж. Возможно, недвижимость будет сдаваться в аренду, как делают многие звезды. Ну а пока Уизерспун с мужем и тремя детьми живет в другом доме – в Нэшвиле, в штате Техас, где родилась актриса.