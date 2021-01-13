Мнение: “От винта” 25 лет спустя

13.01.2021, 19:12, Разное

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Сверхпопулярная нынче на Реддите https://www.reddit.com/r/gaming/comments/kvwk7q/same_people_reviewing_doom_1993_and_doom_eternal/ картинка (109 тыс. лайков) с Зайцевым и Репетуром (в интернете более известных как "Бонус" и "Гамовер").

На первой картинке они в 1995-м обозревают первый "Дум", на второй – последнее из вышедших продолжений "Дума" в 2020-м. Минуло 25 лет. Репетуру уже за 60 и его голос нынче хорошо известен любому, кто хоть немного интересуется игровой индустрией. Мужик фактически построил себе карьеру на озвучке и его вы скорее всего будете узнавать с первых же фраз. Настоящий живой классик.

Такое себе напоминание о том, как летит время, первые сезоны "От винта" в свое время все посмотрел, а первые выпуски смотрел еще в школе.

Они по сути были пионерами скетч-обзоров на видеоигры (в 90х нечто подобное делал только покойный Супонев с обзорами на игры для "Денди") со своим специфическим, где-то смешным, где-то нелепым юмором.

В 10х, они снова начали их делать и снова нашли себе аудиторию даже со своим ностальгически-устаревшим форматом.

В общем, если хочешь заниматься любимым и интересным делом, возраст совсем не помеха.

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