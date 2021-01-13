“Лекхим” планирует зарегистрировать в Украине китайскую вакцину до 5 февраля

13.01.2021, 19:10, Новости дня

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Группа фармацевтических компаний “Лекхим” планирует зарегистрировать вакцину CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech, заявил председатель наблюдательного совета группы Валерий Печаев 13 января на брифинге в Киеве, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

По его словам, “Лекхим” получила подтверждение от Министерства здравоохранения, что при регистрации вакцины в Бразилии Украина зарегистрирует этот препарат.

“С 25 января в Бразилии начинается иммунизация вакциной Sinovac, они должны зарегистрировать вакцину до 25 числа, мы надеемся что это будет 18–19 января. Как только регистрирует Бразилия, мы моментально подадим все материалы в Государственный экспертный центр на регистрацию. Думаю, мы зарегистрируем вакцину до 1 февраля. Ну, может быть 5-го. В начале февраля она должна быть зарегистрирована”, – добавил он.

28 декабря Минздрав Украины заключил контракт о поставках китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac Biotech. Глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что первая партия прибудет в Украину в феврале, для украинцев вакцинация по программе Минздрава будет бесплатной.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что первая партия вакцин – 700 тыс. доз – будет распределена среди врачей и людей из группы риска в соответствии с национальным планом вакцинации.

Если эффективность вакцины окажется ниже 70%, ее стоимость должны вернуть Украине. Вакцина прошла третий этап клинических испытаний в Индонезии, Турции и Бразилии. В Турции исследования продемонстрировали 91,25% эффективности, в Индонезии – 65,3%, в Бразилии – в общем 50,38%. Всемирная организация здравоохранения требует, чтобы для утверждения вакцина показывала эффективность по крайней мере в 50% случаев, поэтому Sinovac преодолевает этот порог.

Индонезия одобрила препарат для использования. 13 января стартовала массовая иммунизация населения. О том, что CoronaVac будут использовать для вакцинации своих граждан, заявляли также в Турции.

“Лекхим” планирует в 2022 году начать производство вакцины от COVID-19 от Sinovac в Харькове и в дальнейшем перенести технологии всего цикла производства вакцин в Украину.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

C начала эпидемии коронавирус в Украине подтвердили у 1,13 млн человек, 826,8 тыс. заболевших COVID-19 выздоровели, а 20 214 – умерли.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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