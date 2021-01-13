Как приготовить салат нисуаз. Рецепт от победительницы нового сезона “МастерШеф”

13.01.2021, 19:10, Новости дня

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Победительница 10-го сезона шоу “МастерШеф” на канале СТБ Яна Балог 13 января разместила в Instagram собственный вариант рецепта французского салата нисуаз

Для приготовления трех порций салата понадобится 200 г стручковой фасоли, 200 г картофеля, 100 г шампиньонов, банка консервированного тунца, несколько листьев салата, три яйца и 100 г томатов черри.

Для приготовления соуса необходимо смешать одну столовую ложку лимонного сока с двумя столовыми ложками соевого соуса, добавить одну столовую ложку винного укуса и 70 мл холодного оливкового масла, а также соль и перец по вкусу.

“Картофель отвариваем в воде с лавровым листом, перцем. [Добавляем] немного уксуса, чтобы картофель держал форму. Параллельно готовим яйца. Для того чтобы желток остался жидким внутри, варим яйца комнатной температуры шесть минут. После приготовления яйца поместите в ледяную воду. Если не хотите жидкой середины, варите дольше. Стручковую фасоль бланшируем в кипящей воде две минуты, обжариваем на сливочном масле. После приготовления выложите на сухую салфетку, чтобы убрать лишнее масло”, – поделилась особенностями приготовления Балог.

После этого необходимо поджарить разрезанные на четыре части грибы.

“Возвращаемся к отварному картофелю. Помещаем его на сковородку и жарим на сливочном масле до золотистой корочки. После приготовления обсушиваем на сухой салфетке. Томаты черри нарезаем пополам, открываем банку тунца и соединяем все компоненты блюда с соусом. Разрезаем яйца пополам и создаем презентацию. Готово”, – подытожила победительница “МастерШеф”.

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Публикация от Яна Балог | Мастер Шеф 10 (@yana_baloh)

Классический французский салат готовится из овощей, вареных яиц, анчоусов и оливкового масла. В качестве заправки добавляют лимонный сок или винный уксус.

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