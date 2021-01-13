Мнение: Конспирология Потопа. Еще 3 части

13.01.2021, 19:08, Разное

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Это продолжение из Телеграм-канала Незыгарь. Начало было вчера – здесь)

Странности мировой политики, объяснимые ТОЛЬКО глобальным заговором (4/7)

Проделайте простой эксперимент: читайте новостные ленты, добавляя после каждого заголовка два слова.

С начала «кризиса с беженцами» в 2014 году, власти Старой Европы открыли границы для бесконтрольной миграции миллионов выходцев из диких стран третьего мира. Чтобы что?

На их содержание выделяются астрономические средства — одна Германия тратит «на беженцев» €100 млрд на 2016-21 год, отвлекая деньги от других соцпрограмм. Чтобы что?

Их всех способов приёма «новых европейцев» избран самый абсурдный: их тупо сажают на пособия (у человека нет мотивации интегрироваться, ведь деньги всё равно платят, а если ты притащишь из своей деревни всех четырёх жён с детьми — это тоже дозволяется, — то будут платить ещё больше). Чтобы что?

Чудовищно осложняется криминогенная обстановка, в 2017 году 40% подозреваемых в преступлениях в ФРГ — мигранты. Однако преследовать их за мелкие (а иногда и крупные преступления, если те не получают огласки), — полиции де-факто запрещено. Чтобы что?

Несмотря на строжайшие коронавирусные ограничения, перекрытые границ, готовящийся ввод «международных ковид-паспортов», запрет для простых немцев из «красных зон» уезжать от дома дальше 15 км — ЕС даже сейчас продолжает принимать беженцев. Чтобы что?

На волне миграционного кризиса растут право-популистские силы наподобие итальянской «Лиги», «Альтернативы для Германии» или «Шведских демократов». Рейтинг правящих партий, наоборот, пикирует. Результаты ХДС/ХСС (партии Меркель): Бундестаг-2013 — 41,5%; Бундестаг-2017 — 33%; Европарламент-2019 — 28,9%. Это цифры по ФРГ, но в других странах тенденция схожа; так, главная причина, по которой в 2016 году британцы голосуют за «Брексит» — желание отгородиться от миграционного кризиса ЕС с его «квотами на приём беженцев для главных стран-членов». Да, шансов у всех этих «адегешников» выиграть выборы нет, особенно учитывая прогрессивную американскую технологию голосования мертвецов по почте — но угрозу старой системе они вполне создают.

То есть лидеры Старого Запада сознательно, систематически, в течение многих лет подрывают свою экономику, уничтожают свою социальную систему, гробят свои электоральные перспективы. Чтобы что? Чтобы что?! Чтобы что?!?!

Возможны два ответа: «государыня у нас дура», политики ничего не понимают. Или же… это часть некоего плана, чью конечную цель могут не знать даже камикадзе-исполнители в лице «коллективной Меркель».

Ещё раз. Не верьте никому, даже нам. Смотрите на карту сами. Беженцев принимают далеко не все страны.Всемогущий Брюссель вместе с фрау Меркель смогли прогнуть жалкую Италию и Францию, а могучую Чехию, Венгрию и Словакию — нет. Да и в Швейцарии, Финляндии, Польше сирийских «азюлянтов» — минимум; те, что есть, сидят тихо. Глубинная Европа — и прибрежная.

А теперь совмещаем карты из наших предыдущих глав. Поток беженцев захлёстывает ровно те страны, где экстренно выводят из эксплуатации АЭС. Ровно те страны, где инфраструктура последние 40 лет деградирует. И да — что первым делом готовит новая администрация Байдена? Снятие недолгих трамповских запретов на миграцию в США.

Если одна из целей — максимально быстро раздолбать социалку и сделать жизнь нормальных коренных граждан невыносимой — то цель удалась.

Это — зоны упадка. А в зоны роста, где почему-то строятся АЭС, мигранты тоже едут: в Китай, ОАЭ, Россию. Но — совершенно другие. Не нахлебники, а работники.

Почему?

Странности мировой политики, объяснимые ТОЛЬКО глобальным заговором (5/7)

Смерть приходит неспешно. Сначала даются равные права мужчинам и женщинам. Само по себе — как и каждое последующее звено цепи — событие благое и прогрессивное.

Но права подразумевают обязанности. Раньше женщина могла выбирать: остаться в традиционной роли хранительницы домашнего очага — или покорять мужские вершины, как лётчица Амелия Эрхарт или кавалерист-девица Надежда Дурова, получая заслуженные аплодисменты.

Но отныне женщина ОБЯЗАНА «наравне с мужчиной» работать.

Поскольку на рынок выброшены миллионы новых рабочих рук, оплата труда уменьшается, ведь количество реальных активов в экономике не изменилось.

Раньше семью мог в одиночку содержать муж — а теперь и он, и жена с утра до ночи впахивают, всё меньше времени уделяя и друг другу, и детям. В течение одного поколения падает рождаемость: с 3-4 детей до 1-2.

Но даже 2 ребёнка — худо-бедно обеспечивают простое воспроизводство населения. Значит, детей должно быть ещё меньше.

Даются равные права геям. То, за что 150 лет назад казнили, 50 лет назад отправляли в тюрьму, а 15 лет назад в больницу, — объявляется не просто нормальным, а лучшим.

Этому помогают полезные идиоты из числа «консервативных активистов» — которые призывают лечить электрошоком и высылать из страны людей «неправильной» ориентации — хотя им больше помогла бы не ненависть, а врачевание психолога или священника.

Но даже геи, которым с детского сада (мать и отец вынуждены работать — ребёнка надо сдавать в детсад) рассказывают, как прекрасны однополые браки, — всё равно хотят заводить детей. Зов природы бессильны деконструировать даже франкфуртские культурологи.

Тогда по тому же принципу вновь находится угнетаемое меньшинство, которому срочно необходимо дать не просто права, а привилегии.

Но в замкнутой системе количество чего угодно конечно. Избыточные привилегии одних означают лишь урезание в правах других.

Апрель 2020: в течение года после признания немецкими властями «третьего пола» — этот «третий пол» указали в правительственных анкетах лишь 43 берлинца: 0,001% жителей столицы ФРГ. «Третий пол» в глобальном масштабе даже менее важен, чем поедание летучих мышей крестьянами из провинции Хэбэй.

Но проблему гендерной идентификации начинает продвигать вся мощь государственной машины Запада. Детям на уроках гендерной грамотности рассказывают, что «гендер» — это не биологический конструкт, а социальный. Сегодня Юрий Гагарин — лётчик, завтра — космонавт, послезавтра — величайший человек на земле. Сегодня Грета Тунберг — девочка, завтра — мальчик, послезавтра — небинарное гендерфлюидко.

Но зачем?

Потому что трансгендерный переход, сопровождающийся гормональной терапией, как правило, необратимо уничтожает репродуктивные способности человека.

Из-за падения рождаемости — стагнирует экономика. Из-за появления в корпорациях директоров по diversity — люди на ключевые позиции назначаются не по уму и таланту, а по принципу равной представленности меньшинств. Из-за «атмосферы (либерального) единомыслия» — деградируют искусство и наука, как в позднем СССР.

Упадок приходит медленно, каждая из ступенек вниз не критична.

Но сравните Первый Мир в 1975 году и сейчас. Это конец. Всемогущий Запад, который развалил Красную Империю, строил спейс-шаттлы, успешно навязывал доллар, стандарты демократии, поп-культуру и образ жизни целой планете — превратился в это. (Если у вас крепкие нервы, посмотрите фоторепортаж с «праздника сексуальной свободы в США», посмотрите все фото, особенно после №50).

А теперь посмотрите на карту и вернитесь к нашим предыдущим главам.

Гей-парады, трансгендеры и прочие либеральные ценности торжествуют именно в тех странах, которые срочно закрывают старые АЭС и прекращают строительство новых. Которые уже 50 лет почему-то прекратили вкладываться в инфраструктуру. Которые захлёстываются потоками агрессивных нелегальных мигрантов.

Это зоны упадка. А в зонах роста — Китае, России, ОАЭ и др. — гей-парадов почему-то нет.

Почему?

Ответ — в последней части цикла.

Странности мировой политики, объяснимые ТОЛЬКО глобальным заговором (6/7)

Запад умирает.

И яркие фотографии на череде его серых надгробий — прорыв мятежной толпы в Капитолий, шлагбаумы между странами бывшей Шенгенской зоны, геенна огненная в Нотр-Дам де Пари (кстати, за почти 2 года следствие так и не установило источник того пожара; о, следовало позвать коллег, расследовавших дело Скрипалей-Навального…) — всё это не причины, а лишь видимые итоги растянутой на десятилетия энтропии, внешние признаки фазового перехода, как наступление rigor mortis вслед за exitus letalis.

Умные ужасались, строчили книги («Смерть Запада», 2002; «Германия: самоликвидация», 2010; тогда за такое ещё не банили). Бесстрашные шли в политику, создавали консервативные партии, набиравшие аж 12,6%, становились президентами на целых 4 года.

Когда рубят пятивековой дуб, то свившие на нём улей пчёлы могут грозно гудеть, даже жалить… Дровосеков с твердосплавной пилой, краном на лесовозе и оплаченным договором на поставку сырья со штрафом за каждые сутки просрочки.

Да, каждый из вроде бы несвязных процессов отдельно имеет логичное объяснение.

Миграция капиталов и промышленности со Старого Запада в Юго-Восточную Азию вызвана более привлекательным инвестиционным климатом.

Последовавшая деиндустриализайция тех же регионов вызвана причудами капиталистической системы. Закрытия АЭС в тех же регионах вызваны протестами «зелёных». Воинственная толерантность и легализация самых бесстыдных пороков в тех же регионах вызваны общемировым трендом на либерализацию.

Кризис с беженцами, доламывающий социалку в тех же регионах (и заодно уничтожающий авторитет Запада в глазах остального мира после ежедневных просмотров подобных видео) вызван тупостью Меркель.

Совпадения ключевых моментов всех этих процессов (начало: 1960/70; ускорение: 1980-90; критическая необратимость: 2010-20) вызваны случайностью.

И всё это можно было бы счесть естественным.

Но прокалываются все, в том числе и мировые элиты. Их выдали две улики: лихорадочное закрытие АЭС с одновременным строительством в совершенно других регионах. И синхронный массовый перенос столиц от побережий в глубь континентов — опять же, почему-то в строго определённых частях света.

В программировании есть реверс-инжиниринг — шаги от обратного, когда ты пытаешься понять, как работает чужая программа, снимая на пути к её ядру один слой информации за другим.

Ты можешь бежать от океана лишь по одной причине. Если боишься, что слово «море» вновь, как когда-то, будет означать «мор».

Не важно, кто изобрёл колесо — важно, что оно катится.

Не важно, кто изобрёл Теорию Потопа. Возможно, мировые элиты передавали это Библейское знание из поколения в поколение.

Возможно, на его основе британские учёные после Второй Мировой с помощью первых компьютеров стали обсчитывать всевозможные геофизические процессы…

Не важно даже, верна ли Теория Потопа. Важно, что мировые элиты ею руководствуются. Погуглите, сколько жили первый миллиардер Джон Рокфеллер и его внук Дэвид: когда в запасе столетия, можно и играть вдолгую.

(Если вам интересно научное — или паранаучное — основание, см. «Доклад Смотрина», где эти явления именуются планетарными дисфункциями).

Дальше — просто. Зоны Упадка (деиндустриализация, миграция, толерантность) — это Зоны Потопа. В них бессмысленно вкладываться, их можно только во всех смыслах отдать на слив.

Зоны Роста (АЭС, мегапроекты, приток капитала, консервативные ценности) — это регионы, кои Потоп затронет помалу.

Нынешний этап — один из последних. Сделать жизнь немногих нормальных людей на Западе невыносимой, чтобы они мигрировали туда, где жизнь пока приличная. В Зоны Роста. (Кстати, для кого срочно строятся миллионы кв.м. сорокаэтажек под Москвой?)

Думаете, вот он, эффектный конец нашего апокалипто-цикла?

Но даже это — ещё не вся правда.

Даже Теория Потопа, доступная в полном объёме лишь наиболее избранным, — является ширмой, с помощью которой «мировую элиту» направляют управленческие структуры ещё более высокого уровня!