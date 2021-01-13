Моряки Тихоокеанского флота устранили ледовые препятствия у берегов Камчатки

13.01.2021, 19:06, Разное

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Представители Министерства обороны РФ рассказали о проведенных мероприятиях по обколке льда у берегов Камчатки. Данные работы были выполнены силами кораблей из состава Тихоокеанского флота России.

Наличие особо морозных погодных условий в районе Камчатки, сохраняющихся уже в течении довольно долгого времени, спровоцировало накопление и уплотнение ледяного покрова в местах, где имеют дислокацию российские атомные подлодки. Для выполнения работ по обколке льда и устранению возникшей ледовой обстановки руководители военного ведомства привлекли ледокол и несколько буксиров, входящих в состав вспомогательного флота ТОФ.

По информации официальных лиц, судоходство в регионе было фактически блокировано из-за наличия ледяного покрова большой толщины, достигающей 60 сантиметров. Сообщается, что общая площадь обколки льда в итоге превысила показатель в 40 квадратных километров. Об этом пишет Политэксперт.