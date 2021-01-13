Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова порассуждала на тему проблем в браке

13.01.2021, 19:06, Разное

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Екатерина Волкова активно общается со своими поклонниками в микроблоге Instagram и часто отвечает на их вопросы. Недавно звезда «Ворониных» порассуждала на тему проблем в браке, пояснил о некоторых подробностях жизни с Андреем Карповым.

Актриса опубликовала новый пост, сопроводив его фотографией в белоснежном платье невесты и с букетом в руках. Екатерина Волкова написала, что фолловеры спросили у нее, что она пожелала бы сама себе в день свадьбы. Артистка решила ответить развернуто, так как ее семье уже более 10 лет и супруги прошли через многое в жизни. По словам звезды сериала «Воронины», не бывает идеальные семей и отношений, в которых нет обид и ссор. Когда люди идут под венец, у них обычно «флер одурманенности и романтизма». Вскоре он проходит и влюбленные начинают видеть друг друга такими, такие они есть на самом деле, с собственными недостатками и установками. На этом этапе начинаются проблемы, обоюдное решение которых приведет к счастливой старости вместе.

При этом Екатерина Волкова отметила, что такой исход возможен, если оба партнера стремятся к росту и трансформируются. Речь идет не о том, что кто-то «тотально наступает себе на горло», а об уважении и умении отстаивать личные границы. Актриса убеждена, что одни семьи со временем совсем перестают ругаться, так как учатся договариваться. Другие – воют на протяжении всей своей жизни, выбирая взаимные претензии, брань, обиды, физическое и моральное насилие. Создается ощущение, что и родители, и дети пребывают «в зоне боевых действий», которые то затухают, то активизируются. В спокойные дни разговоры у таких людей только о быте, но они не разводятся, так как находят на это миллион причин.

В своем браке Екатерина Волкова изменила взгляды на многие вещи в жизни, но считает, что у них с Андреем Карповым еще много работы над собой. Она призвала меняться самим и совершенствоваться, надеясь, что партнер такой же осознанный и поступает аналогично. Поэтому, в день свадьбы актриса пожелала бы себе только одного – удачи.