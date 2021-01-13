Археологи восстановили сад удовольствий императора Калигулы

13.01.2021, 19:06, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Археологи смогли восстановить сад удовольствий известного тирана Древнего Рима – императора Калигулы. Хорти Ламиани располагался на Эсквилинском холме, одном из семи холмов, на которых изначально был построен город, в районе нынешней площади Пьяцца Витторио Эмануэле.

Четвертый из 12 цезарей, Гай Юлий Цезарь Август Германик, по прозвищу Калигула – был своенравным, несгибаемым популистом первого века, которого считают, возможно, несправедливо, самым тираническим правителем империи. Согласно записям римского писателя Светония, император никогда не забывал о мелочах, спал всего несколько часов за ночь, четыре раза женился. Последней избранницей Калигулы стала Милония Цезония.

На протяжении четырех лет правления Калигулы его любимым убежищем был Императорский сад удовольствий под назанием Хорти Ламиани. Огромный комплекс, находящийся на окраине города, включал в себя виллы, банкетные залы, святилища, фруктовые сады, фонтаны. Ранняя версия парка дикой природы представляла собой террасы, украшенную драгоценным цветным мрамором баню, экзотических животных, некоторые из которых использовались для игр и цирковых выступлений.



Когда третий римский император был убит в собственном дворце на Палатинском холме в 41 году н.э., его тело перенесли в Хорти Ламиани. В этом месте тирана кремировали и поспешно похоронили, через время останки Калигулы были перенесены в мавзолей Августа на Марсовом поле, к северу от Капитолийского холма. Как пишет Светоний, в элитном саду часто “появлялся призрак Калигулы”.

Историки долгое время полагали, что остатки экзотических домов и парков никогда не удастся восстановить, однако весной министерство культурного наследия, культурной деятельности и туризма Италии откроет Нимфейский музей на площади Пьяцца Витторио, подземную галерею, которая продемонстрирует часть императорского сада, найденную во время раскопок с 2006 по 2015 год. Остатки роскошного дворца были обнаружены археологами под фундаментом одного из разрушенных жилых зданий XIX века. Под обломками оказались монеты, керамика, ювелирные изделия, привезенные из Азии семена абрикоса, акации, цитрона, камеи, театральная маска, а также кости медведей, львов, оленей, павлинов и страусов.



Руководитель раскопок Мирелла Серлоренци отметила, что руины могут рассказать необычные истории, начиная с животных. Найденные останки позволяют представить диких представителей фауны в клетках, в “очаровательной обстановке” сада. Предметы и структурные остатки, выставленные в музее, рисуют яркую картину власти и богатства. Среди примеров древнеримского мастерства – сложные мозаики и фрески, мраморная лестница, капители из цветного мрамора и известняка, а также бронзовая брошь императорской гвардии, украшенная золотом и перламутром. «Были обнаружены все самые изысканные предметы искусства, созданные в эпоху Империи», – сказала доктор Серлоренци.



По словам Дейзи Данн, автора книги “В тени Везувия”, фрески оказались богато украшены и отличаются высоким уровнем декора. Если учитывать распутную жизнь и пристрастия к роскоши Калигулы, то дизайн мог быть довольно грубым, отмечает эксперт. Специалисты указали, что дворец построил Лусио Элио Ламия – богатый сенатор и консул, завещавший свою собственность римскому тирану. Она перешла к Калигуле в 37 году н.э.