 

Вирусолог назвал необходимое для коллективного иммунитета число привитых от COVID-19 россиян

13.01.2021, 18:58, Новости дня
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Для заметного уменьшения эпидемии коронавирусной инфекции как минимум половине россиян необходимо привиться, сказал газете ВЗГЛЯД доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн.

На совещании с правительством глава государства Владимир Путин поручил на следующей недели перейти к массовой вакцинации от COVID-19 всех российских граждан. Президент также назвал российский препарат лучшим в мире, поскольку никакие другие вакцины такой защиты и степени безопасности не демонстрируют.

«Коллективный иммунитет складывается из нескольких компонентов. Во-первых, это люди, которые уже переболели и приобрели его. Во-вторых, это те, кто от природы более устойчив к этому вирусу. В-третьих, это вакцинированные люди. Когда таких людей в сумме наберется порядка 70 % – это даст хороший результат, и эпидемия резко снизится настолько, что можно будет считать, что мы от нее освободились», – рассказывает Альштейн.

Он уточняет, что даже при таком высоком показателе полностью избавиться от COVID-19 будет невозможно, поскольку вирус все равно останется с людьми, только это уже будут частные случаи, а не массовые.

«На данный момент уже переболело достаточно много людей около – 10-20% населения, а, учитывая бессимптомных больных, возможно гораздо больше (до 30 % населения), но точно их количество посчитать невозможно. Вакцинация уже началась, с каждым днем количество привитых увеличивается. Если, скажем, привьются еще порядка 20 % населения – это уже даст заметное уменьшение эпидемии, но в основном мы можем ожидать эффекта после того, как будет охвачено 50 и более процентов», – считает вирусолог.

В конце ноября прошлого года ученые Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского (КФУ) спрогнозировали, что коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции у населения выработается уже к лету 2021 года. По их мнению, для прекращения распространения вируса достаточно при выработке иммунитета у 50-60 % граждан.



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