Конгрессмен рассказал, как готовились к смерти во время штурма Капитолия

13.01.2021, 18:58, Новости дня

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Работники, оказавшиеся в здании Конгресса США, когда туда ворвались «бунтовщики», писали сообщения близким и прощались с ними, не думая, что им не удастся выбраться живыми, сообщил глава комитета внутреннего распорядка палаты представителей конгресса США Джордж Макговерн на слушаниях об импичменте действующего президента США Дональда Трампа.

Он назвал чудом то, что в день, когда в Капитолий ворвались «внутренние террористы», не погибло большее количество людей. «Наша страна подверглась атаке, не со стороны иностранного государства, а изнутри. Это были не протестующие, не патриоты, это предатели, внутренние террористы. И они действовали по приказу Дональда Трампа», – передает слова конгрессмена РИА «Новости».

«Когда меня и других коллег эвакуировали, никогда не забуду, что я увидел в глазах атаковавших, прямо в приемной спикера: я видел зло», – добавил Макговерн.

Он подчеркнул, что случившееся не было протестом. «Это было восстание. Хорошо организованная атака на нашу страну, которая была вдохновлена Дональдом Трампом», – сказал член палаты.

«Каждый момент, когда Трамп в Белом доме, наша нация, наша свобода в опасности. Он должен быть привлечен к ответственности за атаку на наш Капитолий, которую он организовал и вдохновил», – подчеркнул Макговерн.

Сторонники Трампа 6 января ворвались в Конгресс США. Хотя Трамп осудил беспорядки, Байден обвинил его в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий. В понедельник представители Демпартии США внесли в Конгресс резолюцию об отстранении Трампа от власти.