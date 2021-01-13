 

Мужчину осудили на 20 лет за нападения на женщин и убийство в Москве

13.01.2021, 18:58, Новости дня
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Обвиняемого в нападениях на женщин и убийстве одной из них в лифте суд в Москве приговорил к 20 годам лишения свободы, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

Ровшан Шабанов с октября по ноябрь 2018 года выслеживал в безлюдных местах женщин и грабил их, в том числе он напал на одну несовершеннолетнюю девушку, передает РИА «Новости».

6 ноября 2018 года в лифте жилого дома на улице Знаменские Садки было обнаружено тело женщины 1966 года рождения. Жертве было нанесено не менее 12 ножевых ранений. Подозреваемого задержали 8 ноября после очередного разбойного нападения.

«Собранные следственными органами ГСУСК РФ по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 29-летнего Ровшана Шабанова. Он признан виновным в совершении шести разбойных нападений на женщин и убийстве, совершенном с разбоем … Приговором суда Ровшану Шабанову назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», – сообщили в СУ СК.

Психолого-сексолого-психиатрическая экспертиза выявила у мужчины эмоциональное расстройство личности, вспыльчивость и повышенную возбудимость.

Ранее СМИ сообщили, что правоохранителям удалось задержать предполагаемого маньяка по прозвищу Казанский душегуб. По данным прессы, жертвами маньяка в основном становились женщины в возрасте от 80 до 90 лет. Мужчина представлялся им сотрудником социальных служб, заходил к ним в дом, душил старушек и забирал у них деньги.

В результате следственных действий установили подозреваемого, им оказался 38-летний житель Казани Радик Тагиров. По данным СК, убийства совершались в период с 2011 по 2012 год на территории 12 субъектов Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов. Тагиров не смог вспомнить точное число своих жертв. Тагирова арестовали до 27 января 2021 года.



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