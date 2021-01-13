Сумская показала, что обязательно нужно сделать с использованной защитной маской, прежде чем ее выбросить

13.01.2021, 18:16, Новости дня

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Украинская актриса Ольга Сумская рекомендует отрезать резинки от использованных защитных масок перед тем, как их выбросить в мусор. Об этом она написала 13 января в в Instagram Stories, показав на собственном примере, как это делает.

“Срезайте резинки с масок, когда выбрасываете. Это обезопасит птиц и животных”, – написала она.

Скриншот: olgasumska / Instagram

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 12 января коронавирусом в мире заразилось 90,97 млн человек, из них 1,94 млн скончались, более 50,38 млн выздоровели.

С начала эпидемии в Украине коронавирус подтвердили у 1 130 839 человек, из них 20 214 умерли, 826 871 выздоровел.

Эксперты ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) рекомендуют носить маску во время пандемии коронавируса. По их словам, маска может как служить защитой во время контакта с больным, так и сдерживать передачу инфекции.

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