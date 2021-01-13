Здоровье: Одна небольшая порция алкоголя в день связана с высоким риском фибрилляции предсердий

13.01.2021, 18:12, Разное

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Ученые сообщили, что небольшая порция алкоголя в день приводит к высоким рискам фибрилляции предсердий. Результаты исследования опубликовали в European Heart Journal.

Специалисты провели исследование, в котором участвовало 108 000 людей, выяснив, что употребление одной порции спиртного напитка ежедневно связывают с возникновением фибрилляции предсердий на 16% в сравнении со средним (медианным) значением. Ученые смогли классифицировать 1 напиток с содержанием 12 г этанола, что равноценно бокалу вина или 40 мл крепкого напитка. Общеизвестно, что люди, которые злоупотребляют алкоголем, подвержены высоким рискам развития сердечной недостаточности, что повышает частоту фибрилляции предсердий.

В нынешнем исследовании Ренате Шнабель с экспертами выяснили, что хоть и малые дозы спиртного, вызывают меньший риск сердечной недостаточности, в сравнении с людьми, отказавшимися от алкоголя, понижение рисков в форме буквы «J» не наблюдали фибрилляции предсердий. Такая информация говорит о том, что высокие риски фибрилляции предсердий у особей, выпивающих малые дозы спиртного, не вызывается сердечной недостаточностью.

Специалист заявляет, что это исследование демонстрирует, что даже малое регулярное употребление крепких напитков увеличивает риски фибрилляции предсердий. Такие знания очень важны, так как частый «бокал для защиты сердца» нельзя рекомендовать без уравновешивания рисков, а также преимуществ для всех заболеваний сердца.

Ученые также провели анализ данных 107 845 людей, которые принимали участие в 5 экспериментах на уровне сообществ Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии и Италии. В период с 1982 по 2010 год добровольцы проходили медицинское обследование, предоставив информацию о болезни, жизни (включая употребление спиртного и курение), образовании. У 100 092 участников не было мерцательной аритмии в момент подключения в эксперимент, средний возраст их составил 48 лет ( от 24 до 97 лет). Период наблюдения составил 14 лет, фибрилляций предсердий появилась у 5854 человек. Взаимосвязь между приемом спиртного и риском фибрилляции предсердий была похожей для всех видов алкогольных напитков, а также женщин и мужчин.

Коме повышения на 16% рисков фибрилляции предсердий эксперты обнаружили, что опасность возрастает вместе с повышением доз алкогольных напитков. Употребление до двух порций алкоголя повышает риск на 28%, больше 4 доз – 47%. Избыточное увлечение алкоголем на протяжении долгого времени вызывает у определенных людей «синдром праздничного сердца», а у некоторых человек с фибрилляцией предсердий малые дозы алкоголя вызывают приступ аритмии.