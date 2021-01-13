 

Сенатор Пушков о возможном импичменте Трампа: Сильно ударит по его акциям

13.01.2021, 17:44, Разное
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Политолог усомнился в том, что процедура импичмента будет реализована в столь сжатые сроки. На самом деле демократы хотят показать американцам, что Дональд Трамп потерял остатки доверия.

По мнению Алексея Пушкова, происходящее сильно ударит по акциям американского лидера. Противники Трампа сделают все, чтобы его политическая карьера навсегда завершилась, сообщает “Вместе-РФ”.

6 января в американской столице прошли массовые беспорядки. Сторонники действующего президента взяли штурмом Капитолий, где должны были утвердить итоги выборов. В результате столкновений с полицией погибли пять человек, включая одного офицера.

Через несколько дней после трагедии демократы обнародовали резолюцию об импичменте Дональда Трампа. Его обвинили в тяжких преступлениях против страны. По их словам, президент сначала призвал сторонников штурмовать Капитолий, а затем не смог остановить насильственные действия.

Напомним, инаугурация Джо Байдена состоится 20 января. Дональд Трамп заявил, что не согласен с результатами президентских выборов, однако препятствовать приходу соперника к власти не будет. Кроме того, 74-летний бизнесмен сообщил, что не собирается присутствовать на церемонии.



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