 

Звезда сериала “Тайны Смолвиля” Том Уэллинг станет отцом во второй раз

13.01.2021, 17:34, Разное
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Американский актер Том Уэллинг, известный по роли Кларка Кента в сериале “Тайны Смолвиля”, и его супруга Джессика станут родителями во второй раз. Об этом 43-летний Уэллинг сообщил лично, приняв участие в записи подкаста Inside of You, который ведет его друг и коллега Майкл Розенбаум.

Том и Джессика Уэллинг

Майкл: Уже можно поздравлять с тем, что скоро ты снова станешь отцом?
Том: Каким отцом? (Смеется)

– так в шутливой форме друзья обсудили счастливую новость, не обнародовав пол будущего ребенка. Уэллинг назвал семью – свою жену Джессику и двухлетнего сына Томсона – своей главной группой поддержки. Джессика, в свою очередь, подтвердила новость о беременности, репостнув публикацию Розенбаума и написав просто “Да!”.

Том и Джессика Уэллинг с сыномСтоит отметить, что до встречи с основательницей Saddle Club Джессикой Роуз Ли, о помолвке с которой Том Уэллинг объявил в 2018 году, он был женат на модели Джейми Уайт. В 2015-м они развелись, за 13 лет брака так и не став родителями. Джессика и Том впервые стали мамой и папой 5 января 2019 года – на свет появился их сын Томсон Уайлд Уэллинг. 30 ноября 2019-го Джессика и Том поженились.

Том и Джессика Уэллинг



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