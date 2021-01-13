Россия впервые имеет в своих резервах ($583 млрд) больше золота, чем долларов США

13.01.2021, 17:32, Разное

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В результате многолетней кампании по сокращению активов США в международных резервах России (их общий объем составляет $583 млрд), впервые за всю историю доля золота превысила долларовую.

Согласно отчету, опубликованному поздно вечером в понедельник, золото составляло 23% запасов центрального банка на конец июня 2020 года, что является последней датой, по которой доступны данные о структуре запасов. Доля долларовых активов упала до 22% по сравнению с более чем 40% в 2018 году.

Этот сдвиг является частью более широкой стратегии, изложенной президентом Владимиром Путиным, по «дедолларизации» российской экономики и снижению ее уязвимости перед санкциями США на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном. Золото в настоящее время является вторым по величине компонентом резервов центрального банка после евро, составляющим около трети всех активов. Около 12% ЗВР хранится в юанях.

Росту золотых резервов РФ способствовал рост цен на 26% в период с июня 2019 года по июнь 2020 года. Согласно отчету, за этот период, Центральный банк купил драгоценного металла на сумму 4,3 миллиарда долларов.

За последние пять лет РФ потратила более 40 миллиардов долларов на пополнение своего “сундука с золотом” , что сделало её крупнейшим покупателем золота в мире. Центральный банк заявил, что прекратил покупать золото в первой половине прошлого года, чтобы побудить горнодобывающих компаний и банки больше экспортировать и ввозить иностранную валюту в Россию после падения цен на нефть.