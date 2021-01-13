Продажи автомобилей Lamborghini снизились на 10% в 2020 году

13.01.2021, 17:30, Новости дня

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Итальянский автомобильный гигант Lamborghini реализовал в 2020 году порядка 7,4 тысячи автомобилей на мировом рынке.

Указанный объем свидетельствует о снижении спроса на 9% относительно тех результатов, которых достигали в 2019 году. В свою очередь, за последние полгода отмечается существенный прирост спроса на покупку новых роскошных моделей Lamborghini, что позволило достичь рекорда, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса.

Кроме того, наиболее распространенными оказались продажи на территории США, где продали 2,2 тысячи машин в 2020 году. На второй строчке по популярности оказалась Германия, где реализовали 607 машин итальянского премиального бренда. В тройку лидеров также вошел Китай, где проданы 604 машины.