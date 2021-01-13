В РФ создадут качественно новый вид двигателей для спутников

13.01.2021, 17:30, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Анонсировали начало работ над новым двигателем для спутников в Институте имени Прохорова. По словам ученых, силовые агрегаты нового поколения упростят процесс транспортировки, а также запуска космических аппаратов на орбиту.

Как пояснят специалисты, двигатели будут работать по принципу возбуждения плазмы микроволновыми искровыми разрядами. Для этого будут использованы специальные пластины, ресурса которых, по предварительным расчетам, должно хватать на десять лет.

Как отмечают эксперты, данная инновация позволит российской космонавтике оставаться на передовых рубежах в отрасли и поддерживать свою конкурентоспособность в разнообразии иностранных аэрокосмических программ.