В РФ хотят создать единую систему хранения профилей eSIM

13.01.2021, 17:30, Новости дня

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Идея создания единой платформы для хранения профилей eSIM озвучена сотрудниками Центрального НИИ связи. Они считают, что создание одной, но универсальной системы позволит ускорить развитие мобильной связи в стране.

При этом именно отечественные операторы получат преимущества на внутреннем рынке, отмечают эксперты. Сейчас, напомним, данные о владельцах сим-карт хранятся на разных серверах. Поставщиками услуг являются разные компании.

Такая система не очень удобна в современном мире цифровых технологий, когда обычный пользователь часто меняет операторов, номера мобильных телефонов, интернет-провайдеров и т.д. Главное, чтобы созданная единая платформа была обязательной для всех участников рынка, уточняют авторы идеи.