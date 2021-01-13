 

Байден выдвинул бывшего постпреда США при ООН Саманту Пауэр на должность главы агентства USAID

13.01.2021, 17:22, Новости дня
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Избранный президент США Джо Байден решил выдвинуть кандидатуру бывшего постпреда при ООН Саманты Пауэр на пост руководителя агентства США по международному развитию (USAID). Об этом говорится в заявлении переходной команды Байдена от 14 января.

Кроме этого, он хочет ввести Пауэр в состав Совета национальной безопасности США.

“Проверенный кризисом государственный служащий и дипломат, посол Пауэр была лидером в мобилизации ресурсов мира для разрешения затяжных конфликтов, реагирования на гуманитарные чрезвычайные ситуации”, – сказано в заявлении. 

В документе отмечается, что Пауэр предстоит помогать партнерам США бороться против пандемии коронавируса и “продвигать американские идеалы и интересы по всему миру”.

“Пауэр – всемирно известный голос совести и нравственной ясности, бросающий вызов международному сообществу и объединяющий его в борьбе за достоинство и человечность”, – описал свое назначение Байден.

Избранный вице-президент США Камала Харрис заявила, что мало кто из американцев лучше подготовлен к руководству USAID, чем Пауэр. Харрис считает, что у Пауэр есть необходимые решимость, моральные ценности и лидерский опыт.

USAID занимается помощью в экономическом развитии других стран и предоставлением гуманитарной помощи.

Пауэр, как и другие кандидаты на должности в совете нацбезопасности Байдена, уже занимала посты в годы пребывания на президентском посту Барака Обамы. С 2013 по 2017 годы она занимала пост постоянного представителя США при ООН. В ходе работы она открыто говорила о российском участии в конфликте на востоке Украины, поддержке Россией правительства в гражданской войне в Сирии и попытках вмешаться в политические процессы США, Германии, Черногории и других стран.

Она обвиняла режим сирийского президента Башара Асада, Россию и Иран в уничтожении мирных жителей в сирийском Алеппо.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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