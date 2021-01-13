 

Браконьеры на праздники спилили в Украине около двух тысяч елок

13.01.2021, 17:22, Новости дня
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Инспекторы Гослесагентства Украины смогли обнаружить 1932 елки, незаконно срубленных браконьерами. Об этом сообщает пресс-служба Гослесагентства.

Сообщается, что браконьеры нанесли вред лесам на сумму 873 тыс. грн. На совместных рейдах лесной охраны, Нацполиции и экологической инспекции составлено 432 админпротокола на сумму 180 тыс. грн.

В Гослесагентстве напомнили, что законно добытые елки продают со специальными бирками, которые позволяют отследить происхождение растения.

“Отметим, что лесхозы Гослесагентства заготавливают новогодние елки из специальных плантаций или при проведении рубок формирования и оздоровления лесов. Такие меры не наносят вред лесу”, – добавили в агентстве.

В течение новогоднего периода предприятия, координируемые Гослесагентством, реализовали почти 475 тыс. хвойных деревьев на сумму более 39 млн грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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