Диетологи объяснили, чем полезна ряженка для организма

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13.01.2021, 17:18, Разное
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Отечественные диетологи отметили, что ряженка полезна для организма человека. Она не только утоляет голод, но и считается помощником в профилактике различных заболеваний.

Густой сливочно-кисломолочный напиток не содержит примесей и добавок. Ряженка готовится из натурального топлёного молока с добавлением закваски. В этом продукте немало полезных веществ, помогающих организму препятствовать инфекциям. Это активные кисломолочные бактерии, витамины A, PP, C, E и В2 (рибофлавин), а также кальций, магний, натрий и фосфор, железо, калий и сера. К примеру, молочный жир не только укрепит ногти и кости, но и защитит зубную эмаль от разрушения, а также поможет улучшить работу желудочно-кишечного тракта.

Ряженка признана диетологами, однако злоупотреблять ей не стоит. Достаточно выпивать 1 стакан кисломолочного напитка несколько раз в неделю, это будет полезно для здоровья и поддержания фигуры без лишних кило. Этот продукт нормализует микрофлору кишечника, ускорит обмен веществ, укрепит иммунитет и даже устранит последствия переедания. В сочетании с цельнозерновым хлебом, сухофруктами или свежими фруктами ряженка принесет немало пользы.

Эксперты по здоровому питанию рекомендуют к выбору кисломолочного продукта подходить осторожно, так как несвежая ряженка может вызвать отравление. Если это домашняя ряженка, то проблем не будет, но при условии, что человек ограничится одним стаканом, так как она очень калорийна в отличие от магазинной.

Ряженка в пакетах должна храниться не более 5 дней, если на упаковке указан максимальный срок годности, то пользы от этого продукта не будет, так как это говорит о наличии консервантов. Напиток не должен содержать красители, усилители вкуса и стабилизаторы, а также сухое либо обезжиренное молоко и растительные жиры.

Ряженка используется и в косметических целях. Если к ней добавить овсянку, то можно убрать раздражение кожи, а в тандеме с яичным желтком и лимонным соком снять её усталость. Также кисломолочный продукт входит в состав многих масок для волос и скрабов для тела.



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