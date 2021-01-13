 

Лиза Арзамасова позировала зимой у моря с огромным декольте

13.01.2021, 17:18, Разное
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В своем микроблоге Instagram Лиза Арзамасова опубликовала новую фотографию, которой удивила поклонников. Супруга Ильи Авербуха позировала зимой на берегу моря в наряде с огромным декольте.
Снимок был сделан в Сочи, поэтому не исключено, что погода в курортном городе отличается от той, что сейчас в столице. Лиза Арзамасова с удовольствием позирует на побережье и даже сбросила с плеч пальто, демонстрируя, что ей совершенно не холодно. Для прогулки актриса выбрала серые свободные джинсы и светлую кофту с огромным декольте.

В конце 2020 года Лиза Арзамасова стала супругой фигуриста Ильи Авербуха. Изначально пара не комментировала свой роман, однако поклонники сразу заметили, что у звезды «Папиных дочек» на пальце красовалось помолвочное кольцо. Для церемонии бракосочетания артистка выбрала не классический белый цвет, а вечернее платье в пол голубого цвета. Об изменении своего статуса знаменитости рассказали одновременно, опубликовав видео с ЗАГСа у себя в микроблогах. После свадьбы пара отправилась в совместную поездку на отечественный курорт.



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