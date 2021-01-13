Появилось первое живое фото Oppo Find X3 Pro: Смартфон с «невозможной поверхностью» оказался очень толстым

13.01.2021, 17:18, Разное

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В Сети появилось первое живое фото нового флагмана с «невозможной поверхностью» от Oppo. Find X3 Pro оказался очень толстым смартфоном, но по оценкам экспертов, его камера имеет все шансы стать лидером DxOMark.

Новый флагманский девайс бренд Oppo представит только в конце первого квартала текущего года. Главной фишкой, на которую сделали акцент в менеджменте компании, в Find X3 Pro станет его поверхность, ее в рамках рекламной компании называют «невозможной». Особенности строения задней крышки гаджета делают его одним из самых заметных на рынке. Так, блок основной камеры выступает над самой тыльной панелью, при этом линии перехода здесь выполнены не в форме ступенек, а плавные, что придает корпусу стильный и гармоничный вид. Однако, как отмечают некоторые эксперты, подобное дизайнерское решение может пойти не на пользу в реализации аппарата.

Из-за фото-видео-модуля само устройство стало достаточно толстым, свои выводы специалисты IT-сферы сделали на основании первых живых снимков. Фотографии появились на ресурсе Slashleaks, ранее аналогичные рендерные изображения были обнародованы в региональной социальной сети Weibo. Публикации сразу же привлекли внимание поклонников мобильных технологий. Многие отметили, что прилагающийся к смартфону чехол способствует увеличению толщины Oppo Find X3 Pro. Несмотря на то, что он защищает выпирающую из корпуса камеру, использование такого аксессуара не все считают рациональным. Так, в свободной части чехла можно было бы разместить дополнительный аккумулятор, чего бренд не сделал.

Производительность, быстродействие и многозадачность Oppo Find X3 Pro обеспечивают самая актуальная на данный момент однокристальная мобильная платформа Snapdragon 888 и вместительный чип оперативной памяти. Изогнутый OLED-экран устройства получил диагональ в 6,7 дюйма и 120-герцную частоту обновления картинки. Он охватывает весь диапазон цветовой DCI-P3-гаммы и обладает 10-битной глубиной цвета. Батарея объемом в 4,5 тысячи мА•ч поддерживает быстрые проводную и беспроводную зарядки SuperVOOC 2.0 и VOOC Air мощностью соответственно в 65 и 30 Ватт.

Несмотря на спорное преимущество выбранного типа блока для объективов, сам смартфон уже сейчас, за два месяца до его выхода, называют будущим лидером DxOMark. В его основной камере четыре датчика, среди которых главными выступают сразу два сенсора Sony IMX766. У них одинаковое разрешение в 50 миллионов пикселей, при этом один из них является сверхширокоугольным. Пара других объективов OFILM в 13 и 3 мегапикселя обеспечивают двукратный и 25-кратный зум, последний уже обеспечил аппарату пиар задолго до выхода, блогеры называют данный сенсор микроскопом. Oppo Find X3 Pro прогнозируют не только попадание в ТОП самых качественных камер в смартфонах, но и первое место в авторитетном рейтинге.