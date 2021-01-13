Чем интенсивнее упражнения, тем больше польза для сердца – исследование

13.01.2021, 17:16, Разное

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Количество и эффекты физической нагрузки

Польза физической активности для сердечно-сосудистой системы не ставится под сомнения. Однако некоторые вопросы, связанные с полезным действием упражнений на сердце, остаются открытыми.

Исследования, которые проводились для оценки полезного действия физической активности на сердце, опирались преимущественно на анкеты. Участники опросов оценивали уровень своей активности по памяти, поэтому точность данных была ограниченной. В частности, было непонятно, до каких пор продолжает улучшаться здоровье сердца по мере увеличения активности.

Максимальные нагрузки – не всегда самые полезные. Например, в 2019 году ученые проверили, какое количество шагов в день связано с увеличением продолжительности жизни пожилых женщин. «Потолком пользы» оказались 7500 шагов. Большее количество шагов не приносило большей пользы.

Новое исследование

Для участия в новом исследовании ученые пригласили 90211 человек, которые не страдали от болезней сердца. Данные об их здоровье были взяты в британском биобанке (UK Biobank). Каждый участник в течение одной недели носил акселерометр – прибор, который измеряет уровень физической активности. Таким образом, в новом исследовании ученые оценили физическую активность участников объективно.

Ученые обнаружили, что люди с наименьшим уровнем физической активности больше других курили, имели повышенную массу тела, при этом в крови у них был выше уровень воспалительных маркеров, а также они чаще фигурировали в сводках гипертоников. По мере повышения активности здоровье респондентов улучшалось.

Одним из самых важных выводов исследования стало то, что ученым не удалось обнаружить «верхней границы», после которой упражнения перестают приносить больше пользы для сердца. В группе людей с наибольшим уровнем физической активности (наиболее активные 25%) риск болезней сердца был примерно на 50% реже, чем среди наименее активных людей. Наиболее активные физически участники исследования ежедневно посвящали упражнениям высокой интенсивности около 50 минут в день.

Физическая активность отмечает смерть от сидячего образа жизни – ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения представила руководство по физической активности на фоне сидячего образа жизни. Это первые рекомендации такого рода.

– Во время пандемии в связи с локдаунами и самоизоляцией люди не получают “случайную” физическую активность, которая связана с передвижением по городу, по офису. Поэтому им следует больше внимания уделять прицельной физической активности. Наши данные дадут им больше уверенности в том, что они действительно должны уделить этому внимание. Кроме того, это должно дать им уверенность в том, что они могу увеличить физическую активность выше уровня, который был до пандемии, – объяснил Теренс Дуайер (Terence Dwyer), профессор Оксфордского университета, соавтор исследования.